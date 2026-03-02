Rzeczpospolita

Nieruchomości
20 tys. zł za metr mieszkania w Warszawie? „To już nie science fiction”

Średnia cena ofertowa mkw. nowych mieszkań w Warszawie to już 19,4 tys. zł. Próg 20 tys. zł może przekroczyć jeszcze w tym półroczu – przewidują analitycy portalu RynekPierwotny.pl.

Publikacja: 02.03.2026 14:24

W ofercie warszawskich deweloperów było w lutym niemal 5 tys. mieszkań z ceną przekraczającą 20 tys.

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Ze wstępnych danych Big Data RynekPierwotny.pl wynika, że Warszawa i Poznań to jedyne miasta, w których średnie ceny lokali deweloperskich poszły w lutym w górę. W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii średnia spadła, w pozostałych metropoliach utrzymała poziom ze stycznia.

Ekstremalnie drogie mieszkania w Warszawie

Średnia cena mkw. lokali oferowanych przez deweloperów w stolicy wzrosła w lutym w porównaniu ze styczniem o 1 proc., do 19,4 tys. zł.

– 20 tys. zł za metr kwadratowy w Warszawie to już nie science fiction – uważa Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – Jeśli deweloperzy nadal będą wprowadzali do sprzedaży ekstremalnie drogie mieszkania, równocześnie zmniejszając podaż relatywnie tanich, to ten pułap może zostać przekroczony jeszcze w tym półroczu – nie wyklucza.

Foto: mat.prasowe

Ekspert przypomina, że w styczniu 2026 r. średnia cena mkw. nowych mieszkań w Warszawie wzrosła o 4 proc., przekraczając poziom 19 tys. zł. – Na rynek trafiły wówczas m.in. mieszkania w wieżowcu Liberty Tower z cenami od 29,9 tys. do 45 tys. zł za metr – mówi Marek Wielgo. – W lutym w sprzedaży pojawiły się dwie jeszcze droższe nieruchomości, choć z dużo mniejszą pulą mieszkań. W pierwszej deweloper wycenił lokale na 28 tys. – 54 tys. zł za metr. W drugiej, która ma być ikoną luksusu – na 54,6 tys. – 80,4 tys. zł. Tę inwestycję na warszawskiej Woli realizuje firma Monting Development, której współwłaścicielem jest Robert Lewandowski.

W efekcie średnia cena metra kwadratowego wszystkich mieszkań oferowanych przez warszawskich deweloperów podskoczyła w lutym o 1 proc.

Marek Wielgo wskazuje, że w ofercie warszawskich deweloperów było w lutym niemal 5 tys. mieszkań z ceną przekraczającą 20 tys. zł za metr. Ich liczba zwiększyła się w ciągu dwóch miesięcy tego roku o ponad 20 proc., a ich udział w łącznej ofercie – z 24 do 29 proc.

Kilka lat na sprzedaż mieszkań. Ukryta wojna o kupujących?
Raporty ekonomiczne
Kilka lat na sprzedaż mieszkań. Ukryta wojna o kupujących?

Pro

– Problem w tym, że jednocześnie pogorszyła się w tym roku dostępność lokali w bardziej przystępnych cenach, czyli do 15 tys. zł za metr – podkreśla analityk. Według Big Data RynekPierwotny.pl oferta takich mieszkań – niespełna 5,1 tys. na koniec lutego – skurczyła się o 8 proc., a ich udział w ofercie – z 33 do niespełna 30 proc.

Apartamenty Murano w Warszawie – inwestycja z wysokiej półki firmy Profbud
Raporty ekonomiczne
Apartament za 100 mln zł? „To kwestia czasu”

Pro

Marek Wielgo zwraca uwagę, że z tego samego powodu, a więc napływu droższych inwestycji – podrożały nowe mieszkania w Poznaniu, średnio także o 1 proc. – Do przekroczenia pułapu 14 tys. zł za metr kwadratowy przyczyniła się w tym mieście inwestycja, w której ceny mieszkań mieszczą się w przedziale 15,3-24,5 tys. zł za metr – podaje.

Mieszkania nie tylko dla bogatych

Marek Wielgo zaznacza, że nie wszędzie deweloperzy postawili na nieruchomości z kategorii premium dla bardzo zamożnych klientów. W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprzedaży pojawiły się relatywnie tanie mieszkania. – Było ich na tyle dużo, że średnia cena metra kwadratowego w całej ofercie spadła o 1 proc., do niespełna 11,3 tys. zł – wskazuje analityk.

W pozostałych metropoliach luty przyniósł stabilizację cen. W Trójmieście średnia cena metra kwadratowego utrzymała się na poziomie 17,7 tys. zł, w Krakowie – 16,9 tys. zł, we Wrocławiu – niespełna 15,3 tys. zł, a w Łodzi – 11,5 tys. zł.

– W ujęciu rocznym Łódź była w lutym jedyną metropolią, której średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań nie zmieniła się. Z kolei w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wzrost wyniósł tylko 1 proc. – zauważa ekspert portalu RynekPierwotny.pl. I podkreśla, że w obu tych metropoliach mamy nadpodaż mieszkań. – To oznacza, że upłynnienie całej oferty przy obecnym tempie sprzedaży trwałoby ponad dwa lata – wyjaśnia.

Pełny, nieodpłatny dostęp do danych z RCN powinien zwiększyć przejrzystość rynku nieruchomości
Nieruchomości
Rejestr Cen Nieruchomości otwarty. Rynek bardziej przejrzysty, ale są hamulce

W pozostałych metropoliach średnia cena mkw. nowych mieszkań była w lutym wyższa niż rok temu: o 3 proc. w Krakowie i Wrocławiu, o 4 proc. w Poznaniu, o 8 proc. w Trójmieście i o 9 proc. w Warszawie.

– Sytuacja na rynku mieszkaniowym jest dynamiczna. Warto obserwować trendy cenowe, żeby podejmować decyzje na podstawie danych, a nie emocji, które podgrzało w lutym „uwolnienie” cen transakcyjnych z państwowego Rejestru Cen Nieruchomości – komentuje Marek Wielgo.

