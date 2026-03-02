Ekspert przypomina, że w styczniu 2026 r. średnia cena mkw. nowych mieszkań w Warszawie wzrosła o 4 proc., przekraczając poziom 19 tys. zł. – Na rynek trafiły wówczas m.in. mieszkania w wieżowcu Liberty Tower z cenami od 29,9 tys. do 45 tys. zł za metr – mówi Marek Wielgo. – W lutym w sprzedaży pojawiły się dwie jeszcze droższe nieruchomości, choć z dużo mniejszą pulą mieszkań. W pierwszej deweloper wycenił lokale na 28 tys. – 54 tys. zł za metr. W drugiej, która ma być ikoną luksusu – na 54,6 tys. – 80,4 tys. zł. Tę inwestycję na warszawskiej Woli realizuje firma Monting Development, której współwłaścicielem jest Robert Lewandowski.

W efekcie średnia cena metra kwadratowego wszystkich mieszkań oferowanych przez warszawskich deweloperów podskoczyła w lutym o 1 proc.

Marek Wielgo wskazuje, że w ofercie warszawskich deweloperów było w lutym niemal 5 tys. mieszkań z ceną przekraczającą 20 tys. zł za metr. Ich liczba zwiększyła się w ciągu dwóch miesięcy tego roku o ponad 20 proc., a ich udział w łącznej ofercie – z 24 do 29 proc.

– Problem w tym, że jednocześnie pogorszyła się w tym roku dostępność lokali w bardziej przystępnych cenach, czyli do 15 tys. zł za metr – podkreśla analityk. Według Big Data RynekPierwotny.pl oferta takich mieszkań – niespełna 5,1 tys. na koniec lutego – skurczyła się o 8 proc., a ich udział w ofercie – z 33 do niespełna 30 proc.