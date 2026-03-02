Sąd: za brak biletu parkingowego za szybą nie można karać dodatkową opłatą

Orzeczenie dotyczy regulaminu parkowania wprowadzonego przez Radę Miasta Szczecina w okolicy historycznego starego miasta. Kilka jego zapisów do sądu zaskarżył rzecznik praw obywatelskich. Uznał bowiem, że mogą one naruszać szereg przepisów ustawowych.

RPO wyjaśnił, że podstawą do wprowadzenia opłat za parkowanie są przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Na ich podstawie organ gminy może określać zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym reguły zachowania się na terenie takich obiektów. Zaliczają się do nich miejsca parkingowe. Tymczasem przyjęty w Szczecinie regulamin, oprócz wprowadzenia takich reguł, określał dodatkowo sankcje w postaci opłaty dodatkowej (kary umownej) – za naruszenie jego przepisów (tj. nieumieszczenie biletu parkingowego za szybą pojazdu) – oraz za zachowanie, które nie jest naruszeniem tych przepisów (tj. za parkowanie pojazdu poza miejscami wyznaczonymi do parkowania).

„Oznacza to, że Rada Miasta Szczecina uchwaliła w regulaminie przepisy, których uchwalić nie powinna, ponieważ nie pozwala na to ustawa o samorządzie gminnym. Ustawa ta nie upoważnia bowiem organów gminy do wprowadzenia tego typu sankcji cywilno-prawnych nakładanych na użytkowników strefy parkowania” – wyjaśnił RPO.

Nieostre pojęcie „miejsca dobrze widocznego z zewnątrz pojazdu”

Przepisy regulaminu zaskarżył również prokurator. Wskazał, że zapis dotyczący opłaty dodatkowej za „nieumieszczenie biletu parkingowego za szybą pojazdu” istotnie narusza prawo, gdyż zezwala na domaganie się od korzystającego z opłaty dodatkowej nawet, gdy postój został faktycznie opłacony. Jak zauważył, konstrukcja tego zapisu sprawia, że opłata dodatkowa jest należna nie z tytułu nieuiszczenia opłaty parkingowej (tj. opłaty z tytułu zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca parkingowego, której wysokość jest zależna od czasu postoju pojazdu na parkingu), lecz za niewykonanie czynności w postaci „umieszczenia ważnego biletu parkingowego w sposób określony w Regulaminie”.