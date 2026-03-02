Rzeczpospolita
Sąd: za brak biletu parkingowego za szybą nie można karać dodatkową opłatą

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał wyrok, który ma istotne znaczenie dla kierowców, korzystających z miejskich stref płatnego parkowania. Wynika z niego, iż zarządca nie może nakładać opłaty dodatkowej za brak umieszczenia biletu za szybą pojazdu.

Aktualizacja: 02.03.2026 14:53 Publikacja: 02.03.2026 14:34

Przepisy regulaminu w sprawie opłat za parkowanie zaskarżyli rzecznik praw obywatelskich i prokurator.

Mateusz Adamski

Orzeczenie dotyczy regulaminu parkowania wprowadzonego przez Radę Miasta Szczecina w okolicy historycznego starego miasta. Kilka jego zapisów do sądu zaskarżył  rzecznik praw obywatelskich. Uznał bowiem, że mogą one naruszać szereg przepisów ustawowych. 

RPO wyjaśnił, że podstawą do wprowadzenia opłat za parkowanie są przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Na ich podstawie organ gminy może określać zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym reguły zachowania się na terenie takich obiektów. Zaliczają się do nich miejsca parkingowe. Tymczasem przyjęty w Szczecinie regulamin, oprócz wprowadzenia takich reguł, określał dodatkowo sankcje w postaci opłaty dodatkowej (kary umownej) – za naruszenie jego przepisów (tj. nieumieszczenie biletu parkingowego za szybą pojazdu) – oraz za zachowanie, które nie jest naruszeniem tych przepisów (tj. za parkowanie pojazdu poza miejscami wyznaczonymi do parkowania).

„Oznacza to, że Rada Miasta Szczecina uchwaliła w regulaminie przepisy, których uchwalić nie powinna, ponieważ nie pozwala na to ustawa o samorządzie gminnym. Ustawa ta nie upoważnia bowiem organów gminy do wprowadzenia tego typu sankcji cywilno-prawnych nakładanych na użytkowników strefy parkowania” – wyjaśnił RPO. 

Nieostre pojęcie „miejsca dobrze widocznego z zewnątrz pojazdu”

Przepisy regulaminu zaskarżył również prokurator. Wskazał, że zapis dotyczący opłaty dodatkowej za „nieumieszczenie biletu parkingowego za szybą pojazdu” istotnie narusza prawo, gdyż zezwala na domaganie się od korzystającego z opłaty dodatkowej nawet, gdy postój został faktycznie opłacony. Jak zauważył, konstrukcja tego zapisu sprawia, że opłata dodatkowa jest należna nie z tytułu nieuiszczenia opłaty parkingowej (tj. opłaty z tytułu zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca parkingowego, której wysokość jest zależna od czasu postoju pojazdu na parkingu), lecz za niewykonanie czynności w postaci „umieszczenia ważnego biletu parkingowego w sposób określony w Regulaminie”. 

Prokurator zwrócił przy tym uwagę, że zapis regulaminu odwołuje się do nieostrego pojęcia „miejsca dobrze widocznego z zewnątrz pojazdu”. Oznacza to, że nawet wyłożenie biletu parkingowego za przednią szybą pojazdu nie jest wystarczające do uniknięcia opłaty dodatkowej, jeśli zarządca uzna, że miejsce umieszczenia biletu parkingowego nie było dobrze widoczne. Ponadto, nie jest możliwe wykonanie tego obowiązku w sytuacji, gdy płatność zostaje dokonana za pomocą systemu płatności mobilnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie początkowo stwierdził nieważność całej uchwały, ale wyrok ten uchylił NSA z powodu wadliwości uzasadnienia. 19 lutego 2026 r. WSA wydał ponowny wyrok. Tym razem stwierdził częściową nieważność zaskarżonych przepisów. 

Sąd: widoczność biletu może się zmieniać

W orzeczeniu (sygn. akt II SA/Sz 976/25) sąd uznał za zasadny zarzut dotyczący nakładania opłaty dodatkowej za brak umieszczenia ważnego biletu parkingowego lub karty Stare Miasto w sposób określony w regulaminie. 

Sąd podzielił stanowisko prokuratura, że konstrukcja przepisu sprawia, iż opłata dodatkowa jest należna nie z tytułu nieuiszczenia opłaty parkingowej, lecz za niewykonanie czynności w postaci „umieszczenia ważnego biletu parkingowego w sposób określony w Regulaminie”. Powyższy przepis daje zatem podstawę do pobrania przez zarządcę opłaty dodatkowej od korzystającego z parkingu nawet, gdy ten uiścił opłatę parkingową i dysponuje dowodem uiszczenia opłaty parkingowej.

Ponadto w regulaminie nałożono na korzystającego z miejsca parkingowego obowiązek umieszczenia biletu parkingowego za przednią szybą pojazdu, w miejscu „dobrze widocznym z zewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu parkingowego, w tym wysokości uiszczonej opłaty parkingowej i dopuszczalnego czasu postoju oraz numeru rejestracyjnego”. Zdaniem sądu ten obowiązek odwołuje się do nieostrego pojęcia „miejsca dobrze widocznego z zewnątrz pojazdu”. Jak przy tym zauważono, „nawet w przypadku należytej staranności kierowcy i weryfikacji widoczności biletu parkingowego z zewnątrz pojazdu w chwili opłacenia postoju, nie ma on wpływu na widoczność z zewnątrz pojazdu przez dalszy, czasem wielogodzinny postój pojazdu. Tymczasem owa widoczność biletu może się zmieniać z powodu okoliczności niezależnych od korzystającego z parkingu takich jak np. opady atmosferyczne (deszcz, śnieg itp.)”. 

