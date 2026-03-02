Rzeczpospolita
Prawo
Skarb Państwa przed Sądem Najwyższym może reprezentować tylko Prokuratoria Generalna RP

Radca prawny lub adwokat nie może wnieść skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w imieniu aresztu lub więzienia.

Publikacja: 02.03.2026 11:58

Skarb Państwa przed Sądem Najwyższym może reprezentować tylko Prokuratoria Generalna RP

Foto: Adobe Stock

Marek Domagalski

To sedno niedawnego orzeczenia SN, które ma duże znaczenie dla kwalifikowanych pełnomocników, którzy chcieliby reprezentować państwowe jednostki organizacyjne, w tym również podległe Ministerstwu Sprawiedliwości. Kwestia ta pojawiła się w sprawie, w której osadzony dochodził zapłaty zadośćuczynienia z tytułu bierności aresztu śledczego wobec jego choroby – żółtaczki. Mężczyzna miał przez wiele tygodni być traktowany jako symulant, a pomocy lekarskiej nie otrzymał mimo dużego bólu, jaki wiązał się z jego schorzeniem. Administracja aresztu była bierna nie tylko na zgłaszane bóle, ale i na drastyczną utratę wagi.

Czytaj więcej

Za niesłuszne zatrzymania płacą obywatele. Portfele prokuratorów są nietykalne. Czy to przez martwe
Zawody prawnicze
Bezkarni prokuratorzy. Nie mylą się, czy może prawo jest martwe?

50 tys. zł zadośćuczynienia za brak leczenia aresztowanego

– Chciano zlekceważyć także zażółcenie oczu, a osadzony pomoc medyczną uzyskał w ostatniej chwili, w stanie zagrożenia życia, najpierw po odwiezieniu karetką do miejscowego szpitala, skąd helikopter przetransportował go do więziennego szpitala – przekonywał reprezentujący aresztowanego mec. Bartosz Rumiński. Jego klient z tytułu udowodnionych krzywd otrzymał 50 tys. zł zadośćuczynienia. Postanowił nie odwoływać się od tego orzeczenia, choć zdaniem mec. Rumińskiego za doznane cierpienie należała się dużo większa rekompensata. Zgodnie z art. 4 kodeksu karnego wykonawczego kary i środki zapobiegawcze wykonuje się bowiem w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej.

– Na kanwie tej sprawy widać patologie systemu więziennictwa. Osadzeni nie są ludźmi drugiej kategorii. Kara pozbawienia wolności jest wystarczająco dolegliwa. Osadzony, trafiając do zakładu karnego, nie traci przymiotu człowieczeństwa i ma oczywiste prawo do opieki medycznej – przekonywał pełnomocnik.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy
W sądzie i w urzędzie
W SN trudno obejść się bez pomocy prawnika
Radca prawny nie może złożyć skargi kasacyjnej w imieniu Skarbu Państwa

Władze aresztu nie zaakceptowały tego rozstrzygnięcia. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora aresztu skargę kasacyjną do SN złożył radca prawny. To zdecydowało o jej odrzuceniu bez merytorycznego rozpoznania.

SN przypomniał, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Prokuratorii Generalnej RP do zadań tego organu należy zastępstwo Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym. Zastępstwo to ma charakter wyłączny i dotyczy również sytuacji, w której w toku postępowania przed sądami powszechnymi Skarb Państwa nie był zastępowany przez Prokuratorię Generalnej RP na skutek przekazania wykonywania zastępstwa innemu podmiotowi (art. 8 ust. 1 i 6 ustawy). Zdolność postulacyjną, czyli możliwość występowania w tym przypadku w postępowaniu przed SN, jest zatem warunkowana sprawowaniem zastępstwa przez Prokuratorię Generalną RP. Brak takiego zastępstwa uniemożliwia rozpoznanie skargi kasacyjnej, nawet gdy w imieniu Skarbu Państwa występuje pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym. W konsekwencji skarga kasacyjna wniesiona przez Skarb Państwa w warunkach braku zdolności postulacyjnej podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Na marginesie uzasadnienia sędzia Paweł Grzegorczyk zauważył, że w zestawieniu z motywami zaskarżonego wyroku ogólnikowy wywód pełnomocnika aresztu nie przekonywał o jej merytorycznej zasadności.

Sygnatura akt: I CSK 929/25

