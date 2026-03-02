Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA (CENTCOM) poinformowało, że w walkach wzięły udział irańskie samoloty, rakiety balistyczne i drony. To pierwszy raz, gdy starzejąca się flota bojowa Iranu bierze udział w tej wojnie.

„O godzinie 23:03 czasu wschodniego, 1 marca, trzy amerykańskie myśliwce F-15E Strike Eagle, lecące w ramach operacji Epic Fury, rozbiły się nad Kuwejtem. Najprawdopodobniej doszło do ostrzału własnych wojsk” – napisano w komunikacie CENTCOM.

„Wszystkich sześciu członków załóg katapultowało się bezpiecznie. Zostali bezpiecznie ewakuowani i ich stan jest stabilny. Kuwejt potwierdził ten incydent. Jesteśmy wdzięczni za wysiłki kuwejckich sił obronnych oraz ich wsparcie w tej trwającej operacji” – napisano w komunikacie CENTCOM.