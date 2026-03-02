Katastrofa F-15E w Al Jahra w Kuwejcie. Kadr z nagrania opublikowanego w mediach społecznościowych 2 marca 2026 r.
Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA (CENTCOM) poinformowało, że w walkach wzięły udział irańskie samoloty, rakiety balistyczne i drony. To pierwszy raz, gdy starzejąca się flota bojowa Iranu bierze udział w tej wojnie.
„O godzinie 23:03 czasu wschodniego, 1 marca, trzy amerykańskie myśliwce F-15E Strike Eagle, lecące w ramach operacji Epic Fury, rozbiły się nad Kuwejtem. Najprawdopodobniej doszło do ostrzału własnych wojsk” – napisano w komunikacie CENTCOM.
„Wszystkich sześciu członków załóg katapultowało się bezpiecznie. Zostali bezpiecznie ewakuowani i ich stan jest stabilny. Kuwejt potwierdził ten incydent. Jesteśmy wdzięczni za wysiłki kuwejckich sił obronnych oraz ich wsparcie w tej trwającej operacji” – napisano w komunikacie CENTCOM.
Dodano, że Kuwejt „przyznał się do tego incydentu”, a przyczyna jest badana. Zapowiedziano też, że dodatkowe informacje zostaną opublikowane, gdy tylko będą dostępne.
Wcześniej ministerstwo obrony Kuwejtu cytowane przez agencję Reutera informowało, że kilka amerykańskich samolotów myśliwskich rozbiło się na terytorium Kuwejtu, a członkowie wszystkich załóg przeżyli. Nagrania, opublikowane na portalach społecznościowych, wskazywały, że chodzi o co najmniej dwa samoloty typu F-15E. Podawano również informacje, że katastrofy obu maszyn były efektem tzw. „friendly fire”, omyłkowego ostrzału przez własne lub sojusznicze siły.
F-15E jest modyfikacją samolotu myśliwskiego F-15, zaprojektowanego w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 70. Wersja ta jest przeznaczona przede wszystkim do atakowania celów naziemnych. Załoga samolotu składa się z dwóch osób – pilota i operatora systemów uzbrojenia.
