Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Wojna eskaluje. Drony zaatakowały rafinerię w Arabii Saudyjskiej i elektrownię w Katarze

Ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o ataku irańskich dronów na rafinerię Ras Tanura.

Aktualizacja: 02.03.2026 12:32 Publikacja: 02.03.2026 10:26

Irańskie drony zaatakowały największą rafinerię w Arabii Saudyjskiej

Irańskie drony zaatakowały największą rafinerię w Arabii Saudyjskiej

Foto: REUTERS/AFP

Artur Bartkiewicz, blew

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie działania prewencyjne podjęto po atakach na rafinerię Ras Tanura?
  • Co mówi ekspert ds. zarządzania ryzykiem o potencjalnych konsekwencjach eskalacji w regionie?
  • Jaki obiekt nuklearny miał zostać zaatakowany w Iranie?

Ras Tanura to największa rafineria ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej i jeden z największych tego typu obiektów na świecie. Obiekt należy do państwowego koncernu Saudi Aramco. Może przerabiać ok. 550 tys. baryłek ropy dziennie. 

Czytaj więcej

Amerykanie wraz z Izraelem od soboty atakują cele w Iranie
Społeczeństwo
Jak zachować się wobec ataku USA i Izraela na Iran? Znamy zdanie Polaków

Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej podało, że atak dronów na rafinerię został odparty. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać słup czarnego dymu nad rafinerią. 

Reklama
Reklama

Pożar na terenie rafinerii Ras Tanura w Arabii Saudyjskiej po ataku dronów z Iranu

Saudyjska telewizja państwowa poinformowała o tymczasowym zamknięciu rafinerii Ras Tanura, co jest następstwem wspomnianego wyżej ataku. Z informacji przekazywanych przez saudyjską telewizję wynika, że szczątki dwóch strąconych dronów wywołały pożar na terenie rafinerii. Oficjalne doniesienia mówią, że w ataku nikt nie ucierpiał, a zamknięcie rafinerii jest działaniem prewencyjnym. 

Infolinia dla polskich obywateli przebywających na Bliskim Wschodzie

MSZ poinformował, że uruchomił dodatkową linię informacyjną dla obywateli RP przebywających na Bliskim Wschodzie.

Numer +48 22 523 88 80 ma być dostępny w godzinach największego obłożenia linii konsularnych. Pod numer ten można dzwonić w godzinach 8-22.

Dzięki dodatkowemu numerowi MSZ chce zapewnić dostęp do aktualnych informacji obywatelom RP w regionie Bliskiego Wschodu.

W poniedziałek doszło też do ataku dronów na ZEA – obrona przeciwlotnicza tego kraju przechwyciła bezzałogowe statki powietrzne nad Abu Zabi. Szczątki strąconych dronów spadły na magazyn i placówkę handlową w mieście. Nie ma doniesień o poważnych zniszczeniach lub poszkodowanych. 

Iran zaatakował również elektrownię w Katarze – podał resort obrony tego kraju. Z informacji przekazywanych przez rząd Kataru wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał. Komunikat Ministerstwa Obrony Kataru mówi o dwóch atakach dronów na zbiornik z wodą na terenie elektrowni w Musajid, w południowej części Kataru. Zaatakowany miał zostać też inny obiekt energetyczny w mieście Ras Laffan.

Zasięg irańskich rakiet

Zasięg irańskich rakiet

Foto: PAP

Tymczasem koncern Amazon informuje o problemach z zasilaniem w należących do niego centrach danych znajdujących się w ZEA i Bahrajnie. W irańskim ataku ucierpieć miało centrum danych AWS w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z kolei ambasada USA w Bahrajnie poinformowała o kolejnych atakach rakietowych i atakach z użyciem dronów na terenie tego państwa. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych ambasada apeluje do obywateli USA, przebywających w Bahrajnie, aby unikali hoteli w stolicy kraju, ponieważ „mogą być one celem ataków”. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Dym nad Teheranem po ataku Izraela i USA
Publicystyka
Od wielkiej przyjaźni do wizji zagłady. Zapomniana historia relacji Izraela i Iranu

Bahrajn jest stałą bazą Piątej Floty Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. 

Irańczycy informują natomiast o ataku na ośrodek w Natanz – jeden z głównych ośrodków wzbogacania uranu w Iranie. O ataku poinformował ambasador Iranu przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Reza Najafi. Ośrodek ten był już celem amerykańskiego ataku w czasie 12-dniowej wojny między Izraelem a Iranem w czerwcu 2025 roku Informując o ataku Najafi podkreślił, że „wielkim kłamstwem” jest usprawiedliwianie ataków na Iran tym, że kraj ten ma pracować nad uzyskaniem broni atomowej. Oficjalnie Teheran utrzymuje, że wzbogaca uran na potrzeby swojej energetyki jądrowej. 

Chiny potępiły atak na Iran, wezwały do zawieszenia broni

W związku z atakami USA i Izraela na Iran zginął obywatel Chin. Ponad 3 tysiące obywateli Państwa Środka ewakuowano – poinformował chiński MSZ. Rzecznik resortu Mao Ning powiedział, że ambasady i konsulaty w sąsiednich krajach będą przyjmować ewakuowanych i udzielać im pomocy. Potępił też ataki i „zabójstwo” ajatollaha Alego Chameneiego, wzywając wszystkie zaangażowane strony do natychmiastowego zaprzestania działań militarnych, ostrzegając przed eskalacją konfliktu. Powiedział, że „suwerenność, bezpieczeństwo i integralność terytorialna państw Zatoki Perskiej powinny być w pełni respektowane”. Dodał, że Chiny nie zostały wcześniej poinformowane o planach amerykańskich działań militarnych przeciwko Iranowi.

Ekspert: Infrastruktura energetyczna w Zatoce Perskiej znalazła się na celowniku Iranu

– Atak na rafinerię Ras Tanura oznacza poważną eskalację, infrastruktura energetyczna w Zatoce Perskiej znajduje się teraz bezpośrednio na celowniku Iranu – mówi cytowany przez agencję AP Torbjorn Soltvedt, analityk w spółce Verisk Maplecroft zajmującej się analizą ryzyka i doradztwem strategicznym. 

Ceny ropy naftowej (stan na 2 marca 2026 roku)

Ceny ropy naftowej (stan na 2 marca 2026 roku)

Foto: PAP

Reklama
Reklama

– Przed nami długi okres niepewności, ponieważ Iran będzie zwiększał koszty gospodarcze (wojny), biorąc na cel tankowce, regionalną infrastrukturę energetyczną, szlaki handlowe oraz amerykańskich partnerów – dodał. 

Ataki USA i Izrael na Iran i odwetowe ataki Iranu na cele na Bliskim Wschodzie (stan na 2 marca)

Ataki USA i Izrael na Iran i odwetowe ataki Iranu na cele na Bliskim Wschodzie (stan na 2 marca)

Foto: PAP

Irańskie ataki na cele na Bliskim Wschodzie są odwetem za rozpoczęcie 28 lutego przez USA i Izrael powietrznych ataków na Iran. Celem ataków są m.in. ośrodki decyzyjne w Iranie – w sobotnich nalotach zginął najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Ali Chamenei. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

W nocy Izrael zbombardował Bejrut
Konflikty zbrojne
Izrael rozszerza wojnę na Liban. Zapowiada eliminację lidera Hezbollahu
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Korzyści do 15 000 zł na zakup modeli Škoda Drive
Materiał Promocyjny
Korzyści do 15 000 zł na zakup modeli Škoda Drive
Od soboty USA i Izrael bombardują cele w Iranie
Konflikty zbrojne
Kto dołączy do wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi?
Włodzimierz Czarzasty
Konflikty zbrojne
Włodzimierz Czarzasty pytany o operację USA w Iranie. Podaje przykłady Ukrainy i Wenezueli
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Prace naprawcze przy sieci trakcyjnej pomiędzy stacjami Puławy-Azoty i Puławy Chemia
Konflikty zbrojne
Rosyjska fala sabotażu w Europie. Polska najbardziej narażona
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama