Pożar na terenie rafinerii Ras Tanura w Arabii Saudyjskiej po ataku dronów z Iranu

Saudyjska telewizja państwowa poinformowała o tymczasowym zamknięciu rafinerii Ras Tanura, co jest następstwem wspomnianego wyżej ataku. Z informacji przekazywanych przez saudyjską telewizję wynika, że szczątki dwóch strąconych dronów wywołały pożar na terenie rafinerii. Oficjalne doniesienia mówią, że w ataku nikt nie ucierpiał, a zamknięcie rafinerii jest działaniem prewencyjnym.

Infolinia dla polskich obywateli przebywających na Bliskim Wschodzie MSZ poinformował, że uruchomił dodatkową linię informacyjną dla obywateli RP przebywających na Bliskim Wschodzie.



Numer +48 22 523 88 80 ma być dostępny w godzinach największego obłożenia linii konsularnych. Pod numer ten można dzwonić w godzinach 8-22.



Dzięki dodatkowemu numerowi MSZ chce zapewnić dostęp do aktualnych informacji obywatelom RP w regionie Bliskiego Wschodu.

W poniedziałek doszło też do ataku dronów na ZEA – obrona przeciwlotnicza tego kraju przechwyciła bezzałogowe statki powietrzne nad Abu Zabi. Szczątki strąconych dronów spadły na magazyn i placówkę handlową w mieście. Nie ma doniesień o poważnych zniszczeniach lub poszkodowanych.

Iran zaatakował również elektrownię w Katarze – podał resort obrony tego kraju. Z informacji przekazywanych przez rząd Kataru wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał. Komunikat Ministerstwa Obrony Kataru mówi o dwóch atakach dronów na zbiornik z wodą na terenie elektrowni w Musajid, w południowej części Kataru. Zaatakowany miał zostać też inny obiekt energetyczny w mieście Ras Laffan.

Tymczasem koncern Amazon informuje o problemach z zasilaniem w należących do niego centrach danych znajdujących się w ZEA i Bahrajnie. W irańskim ataku ucierpieć miało centrum danych AWS w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z kolei ambasada USA w Bahrajnie poinformowała o kolejnych atakach rakietowych i atakach z użyciem dronów na terenie tego państwa. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych ambasada apeluje do obywateli USA, przebywających w Bahrajnie, aby unikali hoteli w stolicy kraju, ponieważ „mogą być one celem ataków”.