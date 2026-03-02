Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Po ataku dronów Grecja wysyła okręty i myśliwce na Cypr

Po ataku dronów na brytyjską bazę wojskową Akrotiri znajdującą się w południowej części Cypru Grecja poinformowała, że wysyła dwie fregaty i dwa myśliwce F-16 na Cypr.

Aktualizacja: 02.03.2026 14:23 Publikacja: 02.03.2026 13:34

Brytyjski myśliwiec nad bazą na Cyprze

Brytyjski myśliwiec nad bazą na Cyprze

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

O wysłaniu okrętów i myśliwców na Cypr poinformował minister obrony Grecji Nikos Dendias.

Zasięg irańskich rakiet

Zasięg irańskich rakiet

Foto: PAP

Grecja chce pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa Cypru

- W następstwie niesprowokowanych ataków na terytorium Cypru, Grecja przyczyni się w każdy możliwy sposób do obrony Republiki Cypru, aby odpowiedzieć na zagrożenie ze strony nielegalnych działań, które są podejmowane na jego terytorium – oświadczył Dendias, nawiązując do pojawienia się dronów nad Cyprem. 

Brytyjskie bazy wojskowej na Cyprze

Brytyjskie bazy wojskowej na Cyprze

Foto: PAP

Minister obrony Grecji zapowiedział, że we wtorek pojawi się na Cyprze wraz z szefem Sztabu Generalnego gen. Dimitriosem Choupisem. Na wyspie Dendias i gen. Choupis mają spotkać się z prezydentem Republiki Cypru Nikosem Christodoulidesem oraz ministrem obrony wyspy Vasilisem Palmasem. Rozmowy mają pomóc w lepszej koordynacji działań podejmowanych przez znajdujące się w sojuszu państwa. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Międzynarodowy port lotniczy w Irbilu w północnym Iraku
Transport
Dubaj i Abu Zabi pod ostrzałem. Lotnicze centra regionu wstrzymują operacje

W poniedziałek rano pojawiła się informacja, że doszło do „udanego przechwycenia” dwóch dronów zmierzających w stronę bazy Akrotiri. Alarm w bazie ogłoszono ok. 9 czasu polskiego, tuż przed poderwaniem dwóch myśliwców Typhoon i pary myśliwców F-35, które przechwyciły drony. 

Do incydentu doszło kilka godzin po tym, jak baza została zaatakowana przez dron. W nocnym ataku nikt nie ucierpiał, a zniszczenia na terenie bazy były niewielkie – wynika z oficjalnych komunikatów. Prezydent Cypru Nikos Christodoulides poinformował, że ataku na bazę dokonał irański dron-kamikadze typu Shahed. 

MSZ podnosi poziom ostrzeżenia dla Polaków przebywających na Cyprze i wybierających się na wyspę

Po pojawieniu się dronów nad Cyprem polski MSZ zdecydował się podnieść poziom ostrzeżenia dla Polaków przebywających na Cyprze do poziomu drugiego - „zachowaj szczególną ostrożność”. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślił, że wiąże się to z apelem o unikanie miejsc, które mogą być niebezpieczne, okolic baz wojskowych oraz o zachowanie szczególnej ostrożności. 

W poniedziałek ewakuowano też terminal lotniska w Pafos, ze względu na wykrycie na radarze niezidentyfikowanego obiektu powietrznego – podał cypryjski nadawca publiczny. 

Reklama
Reklama

Wielka Brytania udostępniła Amerykanom swoje bazy do przeprowadzania ataków na Iran

Przed atakiem na bazę na Cyprze premier Keir Starmer poinformował, że Wielka Brytania odpowiedziała pozytywnie na prośbę USA dotyczącą wykorzystania przez amerykańskie siły brytyjskich baz wojskowych do przeprowadzania „obronnych” uderzeń na Iran. 

Po ataku drona na brytyjską bazę na Cyprze szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że chociaż celem ataku nie był sam Cypr, lecz znajdująca się na wyspie brytyjska baza, to jednak UE stoi „wspólnie, zdecydowanie i jednoznacznie po stronie państw członkowskich w obliczu jakiegokolwiek zagrożenia”. 

Cypryjski rząd zapowiedział, że przekaże stronie brytyjskiej protest wyrażający niezadowolenie ze sposobu, w jaki Brytyjczycy wykorzystują swoje bazy wojskowe na Cyprze. Rzecznik rządu wyspy Constantinos Letymbiotis podkreślił, że cypryjskie władze miały zapewnienie od strony brytyjskiej, iż bazy będą wykorzystywane „wyłącznie w celach humanitarnych”. 

W niedzielę prezydent Christodoulides napisał w serwisie X, że otrzymał zapewnienie od premiera Starmera, że bazy na Cyprze nie będą wykorzystywane do prowadzenia działań ofensywnych przeciw Iranowi. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Pete Hegseth
Konflikty zbrojne
Hegseth: Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Korzyści do 15 000 zł na zakup modeli Škoda Drive
Materiał Promocyjny
Korzyści do 15 000 zł na zakup modeli Škoda Drive
W nocy Izrael zbombardował Bejrut
Konflikty zbrojne
Izrael rozszerza wojnę na Liban. Zapowiada eliminację lidera Hezbollahu
Irańskie drony zaatakowały największą rafinerię w Arabii Saudyjskiej
Konflikty zbrojne
Wojna eskaluje. Drony zaatakowały rafinerię w Arabii Saudyjskiej i elektrownię w Katarze
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Emmanuel Macron
Konflikty zbrojne
Kraje europejskie ostrożne w ocenie ataku na Iran, unikają wyraźnych deklaracji
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama