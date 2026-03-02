Po ataku dronów Grecja wysyła okręty i myśliwce na Cypr

Brytyjski myśliwiec nad bazą na Cyprze
O wysłaniu okrętów i myśliwców na Cypr poinformował minister obrony Grecji Nikos Dendias.
Zasięg irańskich rakiet
- W następstwie niesprowokowanych ataków na terytorium Cypru, Grecja przyczyni się w każdy możliwy sposób do obrony Republiki Cypru, aby odpowiedzieć na zagrożenie ze strony nielegalnych działań, które są podejmowane na jego terytorium – oświadczył Dendias, nawiązując do pojawienia się dronów nad Cyprem.
Brytyjskie bazy wojskowej na Cyprze
Minister obrony Grecji zapowiedział, że we wtorek pojawi się na Cyprze wraz z szefem Sztabu Generalnego gen. Dimitriosem Choupisem. Na wyspie Dendias i gen. Choupis mają spotkać się z prezydentem Republiki Cypru Nikosem Christodoulidesem oraz ministrem obrony wyspy Vasilisem Palmasem. Rozmowy mają pomóc w lepszej koordynacji działań podejmowanych przez znajdujące się w sojuszu państwa.
Czytaj więcej
Lotnicze pałace, jakie kraje arabskie wybudowały do obsługi ruchu wschód-zachód wstrzymały wszyst...
W poniedziałek rano pojawiła się informacja, że doszło do „udanego przechwycenia” dwóch dronów zmierzających w stronę bazy Akrotiri. Alarm w bazie ogłoszono ok. 9 czasu polskiego, tuż przed poderwaniem dwóch myśliwców Typhoon i pary myśliwców F-35, które przechwyciły drony.
Do incydentu doszło kilka godzin po tym, jak baza została zaatakowana przez dron. W nocnym ataku nikt nie ucierpiał, a zniszczenia na terenie bazy były niewielkie – wynika z oficjalnych komunikatów. Prezydent Cypru Nikos Christodoulides poinformował, że ataku na bazę dokonał irański dron-kamikadze typu Shahed.
Po pojawieniu się dronów nad Cyprem polski MSZ zdecydował się podnieść poziom ostrzeżenia dla Polaków przebywających na Cyprze do poziomu drugiego - „zachowaj szczególną ostrożność”. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślił, że wiąże się to z apelem o unikanie miejsc, które mogą być niebezpieczne, okolic baz wojskowych oraz o zachowanie szczególnej ostrożności.
W poniedziałek ewakuowano też terminal lotniska w Pafos, ze względu na wykrycie na radarze niezidentyfikowanego obiektu powietrznego – podał cypryjski nadawca publiczny.
Przed atakiem na bazę na Cyprze premier Keir Starmer poinformował, że Wielka Brytania odpowiedziała pozytywnie na prośbę USA dotyczącą wykorzystania przez amerykańskie siły brytyjskich baz wojskowych do przeprowadzania „obronnych” uderzeń na Iran.
Po ataku drona na brytyjską bazę na Cyprze szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że chociaż celem ataku nie był sam Cypr, lecz znajdująca się na wyspie brytyjska baza, to jednak UE stoi „wspólnie, zdecydowanie i jednoznacznie po stronie państw członkowskich w obliczu jakiegokolwiek zagrożenia”.
Cypryjski rząd zapowiedział, że przekaże stronie brytyjskiej protest wyrażający niezadowolenie ze sposobu, w jaki Brytyjczycy wykorzystują swoje bazy wojskowe na Cyprze. Rzecznik rządu wyspy Constantinos Letymbiotis podkreślił, że cypryjskie władze miały zapewnienie od strony brytyjskiej, iż bazy będą wykorzystywane „wyłącznie w celach humanitarnych”.
W niedzielę prezydent Christodoulides napisał w serwisie X, że otrzymał zapewnienie od premiera Starmera, że bazy na Cyprze nie będą wykorzystywane do prowadzenia działań ofensywnych przeciw Iranowi.
Sekretarz wojny USA Pete Hegseth powiedział w oświadczeniu, poświęconemu atakowi na Iran, że „nie USA zaczęły tę...
Izrael przeprowadził kolejne uderzenia powietrzne na cele w Teheranie i rozszerzył kampanię prowadzoną przeciwko...
Ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o ataku irańskich dronów na rafinerię Ras Tanura.
Kraje europejskie są ostrożne w ocenie amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. W komentarzach płynących z państw...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas