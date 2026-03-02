Po ataku dronów Grecja wysyła okręty i myśliwce na Cypr

O wysłaniu okrętów i myśliwców na Cypr poinformował minister obrony Grecji Nikos Dendias.

Reklama Reklama

Zasięg irańskich rakiet Foto: PAP

Grecja chce pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa Cypru

- W następstwie niesprowokowanych ataków na terytorium Cypru, Grecja przyczyni się w każdy możliwy sposób do obrony Republiki Cypru, aby odpowiedzieć na zagrożenie ze strony nielegalnych działań, które są podejmowane na jego terytorium – oświadczył Dendias, nawiązując do pojawienia się dronów nad Cyprem.

Brytyjskie bazy wojskowej na Cyprze Foto: PAP

Minister obrony Grecji zapowiedział, że we wtorek pojawi się na Cyprze wraz z szefem Sztabu Generalnego gen. Dimitriosem Choupisem. Na wyspie Dendias i gen. Choupis mają spotkać się z prezydentem Republiki Cypru Nikosem Christodoulidesem oraz ministrem obrony wyspy Vasilisem Palmasem. Rozmowy mają pomóc w lepszej koordynacji działań podejmowanych przez znajdujące się w sojuszu państwa.