Hegseth: Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej

Hegseth powiedział, że „reżim irański od 47 lat przeciwstawiał się Ameryce”. Dodał, że „nie jest wojna obliczona na zmianę reżimu, ale reżim w Iranie z pewnością się zmienił”.

Hegseth powiedział że rozpoczęta na rozkaz prezydenta Donalda Trumpa operacja „Epicka Furia” (Epic Fury) to „najbardziej śmiercionośna, złożona i najbardziej precyzyjna operacja powietrzna w historii”. - Misja operacji „Epicka Furia” jest laserowo skoncentrowana. Zniszczyć irańskie rakiety (...). Zniszczyć irańską produkcję pocisków, zniszczyć ich marynarkę wojenną i infrastrukturę bezpieczeństwa, aby nigdy nie będą mieli broni jądrowej - powiedział.

Stwierdził, że USA „'nie będą się wahać” i zniszczą infrastrukturę wojenną Iranu. - Uderzamy z chirurgiczną precyzją i bez wahania - powiedział.

Pete Hegseth: „Żadnego plątania się w budowanie narodu i demokracji. Walczymy, aby wygrać”

Hegseth odrzucił porównania między obecną operacją militarną USA i Izraela przeciw Iranowi z wojną w Iraku i Afganistanie. Porównania takie określił jako „głupie”. - Żadnych głupich zasad walki, żadnego plątania się w „budowanie narodu”, żadnych ćwiczeń z budowania demokracji, żadnych politycznie poprawnych wojen. Walczymy, by wygrać, i nie marnujemy czasu ani życia - oświadczył.