Wolne za święta wypadające w niedzielę? Rząd rozważy petycję w tej sprawie

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiła petycja ws. wprowadzenia prawa do odbioru dnia wolnego za święta przypadające w niedzielę. Resort ma zająć stanowisko najpóźniej do 14 kwietnia.

Publikacja: 02.03.2026 12:53

W 2026 r. wypada 114 dni wolnych od pracy

W 2026 r. wypada 114 dni wolnych od pracy

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Petycja została złożona przez Fundację „Można Lepiej!”. Pismo dotyczy zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie odbierania dni wolnych. Autorzy wniosku wskazują, że obecnie obowiązujące regulacje są niespójne, ponieważ pozwalają pracownikom na odebranie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, ale nie przewidują takiej możliwości w przypadku niedzieli. Zdaniem autorów petycji pracownicy powinni mieć prawo do dnia wolnego niezależnie od tego, w który dzień weekendu przypada święto.

Czy pracownicy zyskają wolne za niedzielne święta?

Autorzy podkreślają, że proponowane zmiany nie mają na celu zwiększenia liczby dni wolnych, lecz ujednolicenie zasad ich przyznawania. Obecnie, gdy święto przypada w sobotę, pracownik może odebrać dodatkowy dzień wolny w innym terminie. W przypadku niedzieli takie rozwiązanie nie obowiązuje, mimo że dla większości zatrudnionych sytuacja jest podobna.

W petycji wskazano, że rozszerzenie tego prawa na niedziele pozwoliłoby zachować stałą liczbę dni wolnych w każdym roku. Zdaniem autorów obecne przepisy wynikają z nieprecyzyjnych zasad dotyczących obniżania wymiaru czasu pracy. Zwrócono również uwagę, że sobota formalnie nie ma szczególnego statusu w Kodeksie pracy, a dwudniowy weekend wynika jedynie z innych regulacji dotyczących czasu pracy i odpoczynku. Autorzy zaznaczają, że są otwarci na opinię pracodawców w tej sprawie.

Dni wolne od pracy w 2026 r. Kiedy wypadają święta?

W 2026 r. ustawowo przysługuje 14 dni wolnych od pracy. Kalendarz układa się jednak mniej korzystnie niż w poprzednich latach, ponieważ aż cztery święta przypadają w niedzielę, co oznacza brak dodatkowego dnia wolnego. Dwa dni świąteczne wypadają w sobotę, a reszta w tygodniu roboczym. Poniżej szczegółowa lista.

  • 1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok,
  • 6 stycznia (wtorek) – święto Trzech Króli,
  • 5 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc,
  • 6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny,
  • 1 maja (piątek) – Święto Pracy,
  • 3 maja (niedziela) – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • 24 maja (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego,
  • 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało,
  • 15 sierpnia  (sobota) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego,
  • 1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości,
  • 24 grudnia (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie (pierwszy dzień),
  • 26 grudnia (sobota) – Boże Narodzenie (drugi dzień).

Łącznie wraz z weekendami w 2026 r. wypada 114 dni wolnych od pracy, czyli o dwa mniej niż rok wcześniej. Wynika to właśnie z większej liczby świąt przypadających w niedzielę.

Źródło: rp.pl

