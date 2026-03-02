Petycja została złożona przez Fundację „Można Lepiej!”. Pismo dotyczy zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie odbierania dni wolnych. Autorzy wniosku wskazują, że obecnie obowiązujące regulacje są niespójne, ponieważ pozwalają pracownikom na odebranie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, ale nie przewidują takiej możliwości w przypadku niedzieli. Zdaniem autorów petycji pracownicy powinni mieć prawo do dnia wolnego niezależnie od tego, w który dzień weekendu przypada święto.

Reklama Reklama

Czy pracownicy zyskają wolne za niedzielne święta?

Autorzy podkreślają, że proponowane zmiany nie mają na celu zwiększenia liczby dni wolnych, lecz ujednolicenie zasad ich przyznawania. Obecnie, gdy święto przypada w sobotę, pracownik może odebrać dodatkowy dzień wolny w innym terminie. W przypadku niedzieli takie rozwiązanie nie obowiązuje, mimo że dla większości zatrudnionych sytuacja jest podobna.

W petycji wskazano, że rozszerzenie tego prawa na niedziele pozwoliłoby zachować stałą liczbę dni wolnych w każdym roku. Zdaniem autorów obecne przepisy wynikają z nieprecyzyjnych zasad dotyczących obniżania wymiaru czasu pracy. Zwrócono również uwagę, że sobota formalnie nie ma szczególnego statusu w Kodeksie pracy, a dwudniowy weekend wynika jedynie z innych regulacji dotyczących czasu pracy i odpoczynku. Autorzy zaznaczają, że są otwarci na opinię pracodawców w tej sprawie.