W 2026 r. wypada 114 dni wolnych od pracy
Petycja została złożona przez Fundację „Można Lepiej!”. Pismo dotyczy zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie odbierania dni wolnych. Autorzy wniosku wskazują, że obecnie obowiązujące regulacje są niespójne, ponieważ pozwalają pracownikom na odebranie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, ale nie przewidują takiej możliwości w przypadku niedzieli. Zdaniem autorów petycji pracownicy powinni mieć prawo do dnia wolnego niezależnie od tego, w który dzień weekendu przypada święto.
Czytaj więcej
Zmiany w prawie pracy weszły w życie z początkiem 2026 r. Część pracowników może zyskać nawet 6 d...
Autorzy podkreślają, że proponowane zmiany nie mają na celu zwiększenia liczby dni wolnych, lecz ujednolicenie zasad ich przyznawania. Obecnie, gdy święto przypada w sobotę, pracownik może odebrać dodatkowy dzień wolny w innym terminie. W przypadku niedzieli takie rozwiązanie nie obowiązuje, mimo że dla większości zatrudnionych sytuacja jest podobna.
W petycji wskazano, że rozszerzenie tego prawa na niedziele pozwoliłoby zachować stałą liczbę dni wolnych w każdym roku. Zdaniem autorów obecne przepisy wynikają z nieprecyzyjnych zasad dotyczących obniżania wymiaru czasu pracy. Zwrócono również uwagę, że sobota formalnie nie ma szczególnego statusu w Kodeksie pracy, a dwudniowy weekend wynika jedynie z innych regulacji dotyczących czasu pracy i odpoczynku. Autorzy zaznaczają, że są otwarci na opinię pracodawców w tej sprawie.
Czytaj więcej
ZUS udostępnia nową wersję swojego portalu dla przedsiębiorców – płatników składek. W poniedziałe...
W 2026 r. ustawowo przysługuje 14 dni wolnych od pracy. Kalendarz układa się jednak mniej korzystnie niż w poprzednich latach, ponieważ aż cztery święta przypadają w niedzielę, co oznacza brak dodatkowego dnia wolnego. Dwa dni świąteczne wypadają w sobotę, a reszta w tygodniu roboczym. Poniżej szczegółowa lista.
Łącznie wraz z weekendami w 2026 r. wypada 114 dni wolnych od pracy, czyli o dwa mniej niż rok wcześniej. Wynika to właśnie z większej liczby świąt przypadających w niedzielę.
Czytaj więcej
Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej to dosyć niedawno wprowadzony rodzaj dodatkowego urlopu...
W przepisach powszechnie obowiązującego prawa nie ma podstawy prawnej dla odmowy urzędowego ogłoszenia wyroku Tr...
Rząd planuje zmianę zasad dotyczących usuwania azbestu. Nowe przepisy mają uprościć związane z tym procedury. Zr...
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), który...
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich kont...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas