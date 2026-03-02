Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są uprawnienia nauczycieli dotyczące urlopu na żądanie w zależności od podstawy zatrudnienia?

Jakie różnice w korzystaniu z urlopu na żądanie występują między szkołami samorządowymi a niepublicznymi?

Na jakich zasadach nauczyciele mogą korzystać z urlopu na żądanie zgodnie z kartą nauczyciela i kodeksem pracy?

Co to jest urlop z powodu siły wyższej i jakie są jego zasady w polskim prawie pracy?

Jak różnice w legislacji dotyczącej urlopu wpływają na sytuację nauczycieli zatrudnionych na podstawie karty nauczyciela?

W jaki sposób ograniczenia w udzielaniu urlopów mogą prowadzić do potencjalnej dyskryminacji nauczycieli?

Pod wpływem tekstu „Urlop na żądanie – czy przysługuje nauczycielowi akademickiemu?”, który został opublikowany w „Rz” nr 40/2026, powróciła dyskusja na temat uprawnień pracowniczych – tym razem nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych – w szczególności w kontekście przysługujących im dni wolnych od pracy. Ich status zawodowy regulowany jest przede wszystkim przez dwa akty: kartę nauczyciela oraz kodeks pracy, które określają zarówno wymiar urlopu wypoczynkowego, jak i zasady korzystania z innych form usprawiedliwionej nieobecności. O to, jak regulują one kwestie urlopu na żądanie i wolnego z powodu siły wyższej, zapytaliśmy ekspertów.

Urlop na żądanie nauczycieli szkolnych

Jak wskazuje adwokat Łukasz Łuczak, specjalizujący się w prawie oświatowym, w przypadku szkół musimy rozróżnić, czy mówimy o szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, czy też o placówce niepublicznej lub publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną albo osobę prawną (inną niż gmina lub powiat).

– W przypadku tej pierwszej kategorii, tj. szkół samorządowych, skorzystanie przez nauczyciela z urlopu na żądanie nie jest możliwe – mówi.