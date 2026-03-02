Nadzieje na dalszą poprawę

Według szacunków PFHR, wartość polskiego rynku pracy tymczasowej wzrosła w ub. roku do 7,4 mld zł, czyli o prawie 6 proc. rok do roku.

Na pewno pomogła tu 8,5 proc. podwyżka płacy minimalnej w 2025 r., ale istotny był również wzrost liczby pracowników tymczasowych i liczby przepracowanych przez nich godzin w przeliczeniu na etaty (FTE).

Ta ostatnia w agencjach członkowskich forum zwiększyła się niewiele – do 42 tys., czyli o tysiąc w ujęciu rocznym. Jak jednak zauważa Antonio Carvelli, członek zarządu PFHR i wiceprezes agencji zatrudnienia Gi Group, ten wzrost FTE miał miejsce po raz pierwszy od dwóch lat.

– Rozpoczął się w drugim kwartale ubiegłego roku i wszystko wskazuje na to, że towarzyszyć nam będzie również w tym roku. To bardzo pozytywny sygnał nie tylko dla agencji, ale też dla całego rynku – podkreśla Carvelli, dodając, że po przegranym dla inwestycji 2024 r., w ubiegłym roku coś się ruszyło.

Co więcej, prognozy pokazują, że 2026 r. będzie pod tym względem jeszcze lepszy. – Firmy coraz częściej podejmują decyzje o zwiększaniu zatrudnienia, a praca tymczasowa staje się naturalnym i elastycznym narzędziem wspierającym rozwój biznesu w warunkach zmiennego otoczenia gospodarczego – podkreśla Agnieszka Zielińska.