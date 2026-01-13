Zdaniem ekspertów Grant Thornton, grudniowe wyhamowanie spadku może sugerować, że odbiliśmy się już od „dna”, a w 2026 roku powrócą dodatnie odczyty wskaźnika. Tym bardziej, że w najnowszej, opisanej już w „Rzeczpospolitej” edycji prowadzonego przez Grant Thornton badania planów szefów dużych i średnich firm, widać wyraźną przewagę planów wzrostu zatrudnienia w 2026 r. (deklaruje je 23 proc. badanych szefów), nad planami kadrowych cięć (15 proc.)

Jak ocenia Magdalena Marcinowska, partner w Grant Thornton, sporą dozę optymizmu przynoszą też ostatnie wyniki z dużych miast, gdzie rynek pracy wychodzi już na plus. Ten plus, który jest jednak niewielki (co najwyżej kilkaset ofert), widać przede wszystkim w Warszawie, gdzie w grudniu ub. roku wybór ofert pracy (32,8 tys.) był o 2 proc. większy niż rok wcześniej. Obok stolicy wzrost w ujęciu rocznym odnotowano także w Gdańsku i Poznaniu, choć tam zmiany były jeszcze mniejsze (ok. 1 proc.). – Należy mieć nadzieję, że to początek odwilży na polskim rynku pracy - dodaje Magdalena Marcinowska.

Lekarze mogą wybierać

Nadzieje takie mogą jednak osłabić spadki widoczne w grudniu w większości z dziesięciu analizowanych w raporcie dużych miast. Dwa największe, poza Warszawą rynki rekrutacji – Kraków i Wrocław – zakończyły 2025 r. z mniejszym wyborem ofert pracy niż rok wcześniej (odpowiednio o 2 i 3 proc.). Największy spadek miał miejsce w Lublinie, gdzie w grudniu wybór ofert pracy był o 10 proc. mniejszy niż przed rokiem (2,6 tys.). Biorąc pod uwagę liczbę ofert w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców nadal najlepiej wypadały w grudniu ub. roku Katowice (18,2), pomimo 9 proc. spadku w ujęciu rocznym. Druga była Warszawa (17,6)), zaś trzeci Gdańsk (16,1).

Faktyczny wybór ofert pracy zależy jednak w dużej mierze od branży i stanowiska. Grudniowe dane potwierdzają, że tzw. rynek pracownika rządzi w zawodach medycznych; liczba ofert opublikowanych w ostatnim miesiącu 2025 r. była tam średnio o 12 proc. większa niż rok wcześniej. Tradycyjnie najwięcej ogłoszeń kierowano do lekarzy – prawie 1,6 tys., o 15 proc. więcej niż przed rokiem.

Grudzień potwierdził też lekką poprawę koniunktury w IT, pomimo 2 proc. spadku r/r liczby ofert pracy dla programistów. Słabiej niż przed rokiem było w zawodach finansowych, w marketingu, a także w zawodach związanych z pracą fizyczną, gdzie największy, bo 24 proc. spadek liczby ofert pracy miał miejsce w przypadku kasjerów-sprzedawców (do niespełna 5 tys.).