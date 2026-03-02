Rzeczpospolita
Zapas na 10 dni: Niemcy publikują listę żywności na czas kryzysu. Sprawdź, co musi się w nim znaleźć

Niemieckie służby cywilne od lat promują model „aktywnego zapasu”. Federalny Urząd Ochrony Ludności i Pomocy w Katastrofach (BBK) przypomina, że w obliczu powodzi, awarii sieci energetycznych czy innych sytuacji kryzysowych, każdy obywatel powinien być samowystarczalny przez co najmniej 10 dni. Przedstawiamy oficjalną listę produktów, które zagwarantują przetrwanie Twojej rodzinie.

Aktualizacja: 02.03.2026 12:59 Publikacja: 27.02.2026 15:31

Kupione produkty powinny być częścią codziennej diety – zjadamy najstarsze opakowania, a w ich miejsce dokupujemy nowe. Dzięki temu żywność w szafce awaryjnej jest zawsze świeża

Foto: AdobeStock

Anna Rogalska

Jak przypomina portal Rynek Zdrowia, na niemieckich stronach rządowych dostępna jest lista produktów żywnościowych, które każdy powinien zabezpieczyć na wypadek awaryjnej sytuacji. Zalecane jest także zaopatrzenie się w podstawowe leki.

Z regionów
Jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych? Samorządy uczą mieszkańców

Dlaczego warto mieć zapas żywności na 10 dni?

Federalny Urząd Ochrony Ludności i Pomocy w Przypadku Katastrof zaleca, by zgromadzić w domu produkty żywnościowe, które pozwolą każdemu przetrwać około 10 dni. 

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Jak podają niemieckie władze, zalecenia mają charakter prewencyjny. Zapas żywności ma stanowić zabezpieczenie w razie wystąpienia poważnych zakłóceń, w czasie których dostęp do sklepów może być utrudniony. Mogą to być sytuacje związane z długotrwałymi awariami prądu, problemami z dostawami czy powodziami.

Oficjalna lista zapasów: Ile jedzenia na jedną osobę?

Rządowy portal "Ernährungsvorsorge", poświęcony bezpieczeństwu żywnościowemu wskazał, jaka żywność powinna znaleźć się na liście niezbędnych produktów oraz podał jej orientacyjne ilości.

Lista zapasów na 10 dni dla 1 osoby powinna obejmować:

  • produkty zbożowe, pieczywo, ziemniaki, ryż, makaron – ok. 3,3 kg
  • warzywa i rośliny strączkowe – ok. 4 kg
  • owoce – ok. 2,5 kg
  • mleko i produkty mleczne – ok. 2,5 kg
  • mięso, ryby, jaja lub alternatywy białkowe – ok. 1,2 kg

Wymienione ilości produktów powinny pokrywać dzienne zapotrzebowanie energetyczne jednej osoby wynoszące około 2200 kcal. Zalecane jest także zgromadzenie odpowiedniej ilości płynów, wystarczającej na 10 dni. Zapasy należy regularnie uzupełniać. W przypadku posiadania zwierząt, trzeba pamiętać również o przygotowaniu większej ilości karmy.

Edukacja
Edukacja dla bezpieczeństwa na wypadek wojny. Jest propozycja nowej podstawy programowej

Plecak ewakuacyjny: Co spakować na wypadek ucieczki?

Niemieckie instytucje sugerują również, by mieć przygotowany plecak z przedmiotami, które mogą się okazać potrzebne w razie potrzeby ewakuacji. Lista rzeczy, które należy do niego spakować obejmuje:

  • apteczkę i leki przyjmowane na stałe,
  • radio na baterie i zapasowe baterie,
  • najważniejsze dokumenty,
  • wodę
  • latarkę
  • pieniądze
  • śpiwór lub koc,
  • ubranie i środki higieny na kilka dni,
  • podstawowe naczynia i sztućce.

W przypadku ewakuacji trzeba pamiętać, by do plecaka włożyć również dokument tożsamości i zabezpieczoną żywność na kilka dni.

Źródło: rp.pl

