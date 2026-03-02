Jak przypomina portal Rynek Zdrowia, na niemieckich stronach rządowych dostępna jest lista produktów żywnościowych, które każdy powinien zabezpieczyć na wypadek awaryjnej sytuacji. Zalecane jest także zaopatrzenie się w podstawowe leki.

Reklama Reklama

Dlaczego warto mieć zapas żywności na 10 dni?

Federalny Urząd Ochrony Ludności i Pomocy w Przypadku Katastrof zaleca, by zgromadzić w domu produkty żywnościowe, które pozwolą każdemu przetrwać około 10 dni.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Jak podają niemieckie władze, zalecenia mają charakter prewencyjny. Zapas żywności ma stanowić zabezpieczenie w razie wystąpienia poważnych zakłóceń, w czasie których dostęp do sklepów może być utrudniony. Mogą to być sytuacje związane z długotrwałymi awariami prądu, problemami z dostawami czy powodziami.