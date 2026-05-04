Na artykuły „Rzeczpospolitej” dziennikarze innych mediów powoływali się w marcu aż 3021 razy. Najczęściej cytowanym materiałem był tekst Macieja Miłosza o tym, że z powodu irańskich ataków odwetowych Stany Zjednoczone miały zasugerować Polsce przerzucenie jednej polskiej baterii systemu Patriot na Bliski Wschód.

Foto: Instytut Monitorowania Mediów

Wśród tytułów prasowych drugie miejsce w marcu należy do „Gazety Wyborczej”, która wygenerowała niemal 2,2 tys. cytowań. Trzeci był „Dziennik Gazeta Prawna” z wynikiem niemal 1,8 tys. powołań na źródło.

W zestawieniu uwzględniającym wszystkie media „Rzeczpospolita” uplasowała się na drugim miejscu. Miała zaledwie o 26 powołań mniej od marcowego lidera, radia RMF FM (3047 cytowań). Na trzecim miejscu znalazła się telewizja TVN24 z liczbą 2879 powołań.

Foto: Instytut Monitorowania Mediów

Analizę częstotliwości cytowań poszczególnych mediów przez inne redakcje Instytut Monitorowania Mediów przeprowadził na podstawie 48 274 przekazów pochodzących z monitoringu prasy, radia i telewizji oraz portali internetowych, w których pojawiały się cytowania ze wskazaniem nazwy mediów prasowych, serwisów internetowych, stacji radiowych i telewizyjnych lub tytuły ich programów.