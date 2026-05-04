Rzecznik południowokoreańskiego armatora HMM poinformował agencję Reuters, że w maszynowni jednego z jego masowców w Cieśninie Ormuz wybuchł pożar,

Reklama Reklama

Jak informuje południowokoreański dziennik „The Korea Herald”, statek towarowy pod banderą Panamy, należący do południowokoreańskiego przedsiębiorstwa żeglugowego HMM i stojący na kotwicy w cieśninie Ormuz, zapalił się w wyniku eksplozji.

Atak czy mina morska

W chwili eksplozji statek, zidentyfikowany jako HMM Namu, był zakotwiczony na wodach w pobliżu Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na pokładzie znajdowało się 24 członków załogi, w tym sześciu Koreańczyków z Południa i 18 obcokrajowców.

Koreańskie Ministerstwo Oceanów i Rybołówstwa poinformowało o eksplozji po lewej stronie maszynowni, powiadomiła o niej obecna w pobliżu inna jednostka.

Władze pracują nad ustaleniem przyczyny pożaru na pokładzie statku, badają, czy uszkodzenia zostały spowodowane atakiem, czy dryfującą miną morską

Do incydentu doszło w okresie wzmożonych napięć w cieśninie Ormuz, kluczowym globalnym szlaku żeglugowym, gdzie z powodu napięć w regionie utknęło kilka jednostek .

W poniedziałek Stany Zjednoczone rozpoczęły operację pod kryptonimem „Projekt wolność” (ang. Project Freedom) w ramach której uwolnione mają zostać statki, które utknęły na wodach w rejonie cieśniny Ormuz w związku z jej zablokowaniem przez Iran.

Operacja ta została przedstawiona przez prezydenta USA Donalda Trumpa jako „humanitarny gest” wobec zablokowanych w cieśninie jednostek.