Do ataku doszło u wybrzeży irańskiego miasta Sirik – podała agencja Associated Press. Cała załoga jest bezpieczna – dodano.

Irańscy urzędnicy zapewniają, że kontrolują cieśninę i że statki niepowiązane ze Stanami Zjednoczonymi ani Izraelem mogą przez nią przepłynąć po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

Nikt nie przyznał się do ataku. Według United Kingdom Maritime Trade Operations poziom zagrożenia w tym rejonie pozostaje jednak krytyczny. Teheran skutecznie zamknął cieśninę, atakując i grożąc statkom.

Iran składa USA nową propozycję zakończenia wojny

Najnowsza propozycja Iranu, skierowana do Stanów Zjednoczonych, zakłada rozwiązanie sporów w ciągu 30 dni i ma na celu zakończenie wojny, a nie przedłużenie zawieszenia broni – twierdzą państwowe media Iranu.

W sobotę Donald Trump powiedział, że analizuje propozycję, ale wyraził wątpliwości, czy doprowadzi ona do porozumienia, dodając w mediach społecznościowych, że „nie zapłacili jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobili ludzkości i światu przez ostatnie 47 lat” od czasu rewolucji islamskiej.

Jak podają półoficjalne agencje Nour News i Tasnim, które mają bliskie powiązania z irańskimi organizacjami bezpieczeństwa, 14-punktowa propozycja Iranu zakłada m.in. zniesienie przez USA sankcji wobec Iranu, zakończenie blokady morskiej irańskich portów przez USA, wycofanie wojsk z regionu i zaprzestanie wszelkich działań wojennych, w tym operacji Izraela w Libanie.