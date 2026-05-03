Statek przepływający przez cieśninę Ormuz
Do ataku doszło u wybrzeży irańskiego miasta Sirik – podała agencja Associated Press. Cała załoga jest bezpieczna – dodano.
Irańscy urzędnicy zapewniają, że kontrolują cieśninę i że statki niepowiązane ze Stanami Zjednoczonymi ani Izraelem mogą przez nią przepłynąć po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
Nikt nie przyznał się do ataku. Według United Kingdom Maritime Trade Operations poziom zagrożenia w tym rejonie pozostaje jednak krytyczny. Teheran skutecznie zamknął cieśninę, atakując i grożąc statkom.
Administracja Donalda Trumpa poinformowała Kongres, że uznaje konflikt z Iranem za zakończony – podaje Sky News.
Najnowsza propozycja Iranu, skierowana do Stanów Zjednoczonych, zakłada rozwiązanie sporów w ciągu 30 dni i ma na celu zakończenie wojny, a nie przedłużenie zawieszenia broni – twierdzą państwowe media Iranu.
W sobotę Donald Trump powiedział, że analizuje propozycję, ale wyraził wątpliwości, czy doprowadzi ona do porozumienia, dodając w mediach społecznościowych, że „nie zapłacili jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobili ludzkości i światu przez ostatnie 47 lat” od czasu rewolucji islamskiej.
Irańska agencja IRNA podaje, że Teheran – za pośrednictwem pakistańskich mediatorów – przekazał propozycję negocjacyjną w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi.
Jak podają półoficjalne agencje Nour News i Tasnim, które mają bliskie powiązania z irańskimi organizacjami bezpieczeństwa, 14-punktowa propozycja Iranu zakłada m.in. zniesienie przez USA sankcji wobec Iranu, zakończenie blokady morskiej irańskich portów przez USA, wycofanie wojsk z regionu i zaprzestanie wszelkich działań wojennych, w tym operacji Izraela w Libanie.
Cieśnina Ormuz
