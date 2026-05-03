W tym roku finały Konkursu Piosenki Eurowizji odbędą się w Wiener Stadthalle w Wiedniu – dwa półfinały 12 i 14 maja, a wielki finał 16 maja. Wieczory poprowadzą dwie austriackie gwiazdy: Michael Ostrowski (aktor i scenarzysta) i Victoria Swarovski (artystka pop, prezenterka, modelka).
Czytaj więcej
„Wierzymy jednak, że Eurowizja ma jeszcze szansę na to, by ponownie stać się przestrzenią, którą wypełnia muzyka. I tylko muzyka” - pisze TVP w kom...
Z zaledwie 35 krajami w finale, tegoroczna Eurowizja ma najmniej uczestników od 1970 r. To efekt żądań wykluczenia Izraela przez kilka krajów wobec wojny w Gazie, których nie spełniono.
Bojkot ogłosiły Irlandia, Islandia, Holandia, Słowenia i Hiszpania. Irlandia, Hiszpania i Słowenia ogłosiły, że finał nie zostanie pokazany w ich telewizjach publicznych. Kraje takie jak Andora, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna oraz Słowacja potwierdziły brak udziału, uzasadniając to głównie kwestiami finansowymi lub brakiem zainteresowania konkursem, a nie oficjalnym bojkotem politycznym.
Czytaj więcej
TVP ogłosiła ośmiu artystów, którzy powalczą 16 maja o udział w finale Eurowizji’ 26. Imprezę bojkotuje już dziewięć krajów, m.in. Hiszpania, ze wz...
Najważniejszym osłabieniem jest brak Hiszpanii, która należy do „Wielkiej Piątki”, czyli grona pięciu krajów, automatycznie kwalifikujących się do finału. W tym roku mamy więc tylko „Wielką Czwórkę” – z Wielką Brytanią, Francją, Niemcami, Włochami.
Już wcześniej ponad 1000 artystów podpisało list otwarty wzywający do bojkotu wydarzenia, jeśli Izrael nie zostanie usunięty z udziału.
Napięcia wokół wiedeńskiego finału dobrze ilustrowała konferencja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jego przedstawiciele pojawili się z towarzyszeniem policjantów, którym towarzyszyły policyjne wilczury.
Zwiększone zasady bezpieczeństwa: Wiener Stadthalle działa tak jak lotnisko, są wykrywacze metalu, 500 pracowników ochrony dziennie – podało Wien.info. Kontrolę będą przechodzili około 600 wolontariuszy oraz dostawcy.
Zmieniły się zasady głosowania. Widzowie mają teraz tylko dziesięć punktów. Po raz pierwszy od 2022 r. jury z każdego kraju będzie mogło głosować już w półfinałach. Ma to na celu zapewnienie uczestnikom nie tylko przewagi w oparciu o popularność, ale także uwzględnienie walorów artystycznych.
Zarówno w półfinałach, jak i w finale, głosy jury i publiczności mają taką samą wartość. Ponadto skład jury w każdym kraju zostanie zwiększony z pięciu do siedmiu członków, z których dwóch musi mieć od 18 do 25 lat.
Znamy już projekt sceny. Zdominuje ją duża, zakrzywiona powierzchnia LED w kształcie liścia, otoczona łukiem. Tuż za nią będzie struktura złotych linii. Według projektanta Floriana Wiedera, połączenie okrągłych i poziomych elementów symbolizuje ruch, połączenie i potencjał. Nawiązuje do stylu secesji wiedeńskiej z końca XIX wieku.
Tymczasem w sobotę 2 maja uczestnicy finału po raz pierwszy weszli na scenę Wiener Stadthalle. Niestety, nie ma dobrych informacji dla polskich fanów. Według sondy obserwatorów Eurowizji, na platformie Eurovision News, w której wzięło udział ponad 8 tys. użytkowników – polska reprezentantka nie awansuje do wielkiego finału. Piosenka Alicji Szemplińskiej „Pray” znalazła się na 28. miejscu w gronie 35 uczestników, bo zyskała zaledwie 1,05 proc. głosów.
Czytaj więcej
Świat zelektryzowała wiadomość, że pojawiły się skrzypce Stradivariusa, które w powstaniu warszawskim Niemcy zabrali z Muzeum Narodowego. Wcześniej...
Za nią uplasowali się przedstawiciele Estonii, gospodarza imprezy – Austrii, Portugalii, Belgii, Armenii, San Marino oraz Azerbejdżanu. Także Litwa i Gruzja nie przeszłyby do wielkiego finału.
Miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle. Już 12 maja Alicja Szemplińska powalczy w pierwszym półfinale. To będzie gorący półfinał, ponieważ weźmie w nim udział także Izrael.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas