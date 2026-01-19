Reprezentant Polski w Eurowizji w najgorętszej części półfinału z Izraelem

Reprezentant TVP zaśpiewa z reprezentantem telewizji Izraela

Znamy też już wyniki losowania półfinałów. Wiadomo już, że osoba reprezentująca TVP wystąpi 12 maja w drugiej części pierwszego półfinału. O awans do finału powalczy z artystami m.in. z Belgii, Serbii, Izraela, Litwy i Estonii. To będzie najgorętsza część półfinałów, ponieważ udział Izraela wywoła dyskusję o bojkocie tego kraju przez Eurowizję i ostatecznie bojkot oraz wycofanie się z imprezy kilku krajów. Izraelczycy wybiorą swojego reprezentanta już 20 stycznia. W finale selekcji znalazła się czwórka artystów.

W pierwszej części tego półfinału zobaczymy artystów m.in. ze Szwecji, Finlandii, Grecji i Portugalii. Drugi półfinał, zaplanowany na 14 maja, zgromadzi reprezentantów publicznych nadawców z takich krajów jak Ukraina, Australia, Norwegia, Szwajcaria czy Rumunia. Zasady pozostają bez zmian – z każdego półfinału do wielkiego finału awansuje 10 artystów wyłonionych na podstawie głosów widzów i jury.

W finale, który odbędzie się 16 maja, dołączą do nich gospodarz – Austria – oraz tzw. Wielka Czwórka: Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania. Choć państwa te nie rywalizują w półfinałach, ich widzowie i jury biorą udział w głosowaniu.

Eurowizja – kto bojkotuje finał?

Przypomnijmy, że Europejska Unia Nadawców (EBU) zdecydowała, iż nie będzie głosowania ws. udziału Izraela w konkursie Eurowizji w Wiedniu w 2026 r. w związku z wojną w Gazie. Zdecydowało 65 proc. delegatów głosujących za zaprzestaniem dalszej dyskusji na temat udziału Izraela, podczas gdy 23 proc. głosowało przeciwko, a 10 proc. wstrzymało się od głosu.

Fakt, że w 2025 r. w konkursie Eurowizji izraelską telewizję reprezentowała piosenkarka Yuval Raphael, tylko cudem uratowana uczestniczka festiwalu, którego goście 7 października 2023 r. padli ofiarami masakry Hamasu – niewiele zmienił. W proteście z udziału w konkursie zrezygnowali narodowi nadawcy z Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii i Słowenii. Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji EBU zrezygnowała z udziału Andora, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna i Słowacja.