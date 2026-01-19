Reprezentant Polski w Eurowizji w najgorętszej części półfinału z Izraelem

Aktualizacja: 19.01.2026 10:17 Publikacja: 19.01.2026 09:04
Kalendarz i lista uczestników półfinałów Eurowizji'26 w Wiedniu
Foto: Mat.Pras./EBU
Telewizja Polska ogłosiła nazwiska artystów, którzy będą rywalizować o możliwość reprezentowania Polski podczas 70.
Konkursu Piosenki Eurowizji. W stawce, która powalczy o bilet do Wiednia nie ma tak doświadczonych artystów jak Justyna Steczkowska, startująca w 2025 r. Powalczą: Alicja z piosenką „Pray”, Anastazja – „Wild Child”, Basia Giewont – „Zimna woda”, Jeremi Sikorski – „Cienie przeszłości”, Karolina Szczurowska – „Nie bój się”, Ola Antoniak – „Don’t You Try”, Piotr Pręgowski – „Parawany tango”, Stasiek Kukulski – „This too shall pass”.
Szczegóły dotyczące finału krajowej preselekcji oraz sposobu głosowania Telewizja Polska ogłosi w najbliższym czasie. Pewne jest jedno: reprezentanta TVP wybiorą widzowie.
70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach: I półfinał – 12 maja, II półfinał – 14 maja, finał 16 maja.
Znamy też już wyniki losowania półfinałów. Wiadomo już, że osoba reprezentująca TVP wystąpi 12 maja w drugiej części pierwszego półfinału. O awans do finału powalczy z artystami m.in. z Belgii, Serbii, Izraela, Litwy i Estonii. To będzie najgorętsza część półfinałów, ponieważ udział Izraela wywoła dyskusję o bojkocie tego kraju przez Eurowizję i ostatecznie bojkot oraz wycofanie się z imprezy kilku krajów. Izraelczycy wybiorą swojego reprezentanta już 20 stycznia. W finale selekcji znalazła się czwórka artystów.
W pierwszej części tego półfinału zobaczymy artystów m.in. ze Szwecji, Finlandii, Grecji i Portugalii. Drugi półfinał, zaplanowany na 14 maja, zgromadzi reprezentantów publicznych nadawców z takich krajów jak Ukraina, Australia, Norwegia, Szwajcaria czy Rumunia. Zasady pozostają bez zmian – z każdego półfinału do wielkiego finału awansuje 10 artystów wyłonionych na podstawie głosów widzów i jury.
W finale, który odbędzie się 16 maja, dołączą do nich gospodarz – Austria – oraz tzw. Wielka Czwórka: Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania. Choć państwa te nie rywalizują w półfinałach, ich widzowie i jury biorą udział w głosowaniu.
Przypomnijmy, że Europejska Unia Nadawców (EBU) zdecydowała, iż nie będzie głosowania ws. udziału Izraela w konkursie Eurowizji w Wiedniu w 2026 r. w związku z wojną w Gazie. Zdecydowało 65 proc. delegatów głosujących za zaprzestaniem dalszej dyskusji na temat udziału Izraela, podczas gdy 23 proc. głosowało przeciwko, a 10 proc. wstrzymało się od głosu.
Fakt, że w 2025 r. w konkursie Eurowizji izraelską telewizję reprezentowała piosenkarka Yuval Raphael, tylko cudem uratowana uczestniczka festiwalu, którego goście 7 października 2023 r. padli ofiarami masakry Hamasu – niewiele zmienił. W proteście z udziału w konkursie zrezygnowali narodowi nadawcy z Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii i Słowenii. Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji EBU zrezygnowała z udziału Andora, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna i Słowacja.
Premier Hiszpanii Pedro Sánchez powoływał się na precedens, jakim było wykluczenie Rosji po inwazji na Ukrainę. Z kolei Izrael oskarżał krytykujące go rządy i nadawców o organizowanie kampanii oszczerstw wymierzonych w to państwo, a także o antysemityzm.
Trzeba dodać, że gdy portugalski nadawca RTP potwierdził zamiar udziału w finale, 13 z 16 finalistów preselekcji krajowej stwierdziło, że nie będą rywalizować w Wiedniu, jeśli wygrają, powołując się na sprzeciw wobec włączenia Izraela do konkursu. Zmiany przepisów ogłoszone przez RTP we wrześniu 2025 r. oznaczają, że w przeciwieństwie do poprzednich edycji, zwycięzca nie będzie zobowiązany do reprezentowania Portugalii. Podobnie, zwycięzca fińskiego finału krajowego może zrezygnować z Eurowizji, jeśli tak zdecyduje.
Już we wrześniu premier Austrii Christian Stocker oświadczył, że jeżeli Izrael zostanie zbojkotowany – jego kraj nie zorganizuje finału konkursu.
Warto przypomnieć, że również polska ministra kultury Marta Cienkowska mówiła we wrześniu, że Polska nie powinna brać udziału w Eurowizji, jeśli będzie w nim Izrael. Zmieniła jednak zdanie.
Ciekawe, jak zachowa się JJ, laureat Eurowizji'25 – reprezentant zwycięskiej w minionym roku Austrii, który również protestował przeciwko Izraelowi, gdy w przyszłym roku przyjdzie mu wystąpić w Wiedniu w imieniu gospodarzy?
Bilety na 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu (12-16 maja 2026 r.) rozeszły się w błyskawicznym tempie – najszybciej w historii wydarzenia. To absolutny rekord, który potwierdza ogromną popularność Eurowizji oraz jej status jednego z najważniejszych i najchętniej oglądanych widowisk telewizyjnych na świecie.
Konkurs Eurowizji 2026 odbędzie się w Wiedniu i zgromadzi 35 uczestników z telewizji publicznych z Europy w dwóch półfinałach i finale. Bilety na finał w Wiener Stadthalle wyprzedały się w zaledwie 14 minut, a wszystkie dostępne wejściówki – w ciągu godziny od rozpoczęcia sprzedaży. Organizatorzy zapowiadają, że osoby, które się zarejestrowały, ale nie zdobyły wejściówek na wybrane przez siebie pokazy, będą mogły kupić bilety późną wiosną. Szczegóły mają zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach.
Warto dodać, że Wiener Stadthalle ma największą pojemność spośród wszystkich aren Eurowizji z ostatnich lat – może gościć 16 tys. widzów. Widzowie z każdego kraju będą mogli głosować na swoje ulubione piosenki, zarówno podczas transmisji telewizyjnych, jak i na oficjalnym kanale konkursu na YouTube.
Po gorącym wiedeńskim finale czeka nas ciąg dalszy obchodów 70-lecia Eurowizji. Europejska Unia Nadawców ogłosiła pierwszą w historii oficjalną trasę koncertową Konkursu Piosenki Eurowizji. Projekt ma pozwolić fanom przeżyć eurowizyjne emocje na żywo poza samym finałem, na który bilety od lat wyprzedają się w ekspresowym tempie.
W czerwcu rozpocznie się oficjalna trasa koncertowa, czyli dziesięć koncertów, w dziesięciu miastach z największymi hitami Eurowizji. W tournee wystąpią gwiazdy Eurowizji, które przez ostatnie dekady tworzyły jej historię, a także dziesięcioro artystów z finału w Wiedniu. W każdym mieście pojawią się również goście specjalni.
Rejestracja chętnych już się rozpoczęła, ci, którzy jej dokonają, 1 lutego 2026 r. otrzymają ekskluzywny, wcześniejszy dostęp do biletów w ramach specjalnej przedsprzedaży.
Koncerty zacznie show 15 czerwca w londyńskiej Wielkiej O2 Arenie, potem artyści pojawią się w takich miastach jak Hamburg, Mediolan, Zurych, Antwerpia, Kolonia, Kopenhaga, Amsterdam, Paryż i Sztokholm.
Warto dodać, że że w ubiegłym roku finał Eurowizji dotarł do 175 milionów widzów na całym świecie. Osiągnął rekordowy udział 60,4 proc. w grupie wiekowej 15-24 lata – najwyższy w historii. Od stycznia do maja 2025 kanały na TikToku i Instagramie osiągnęły łącznie ponad 1,7 miliarda wyświetleń, a treści na YouTube obejrzało 60,7 miliona unikalnych widzów w 232 krajach w trakcie sezonu konkursowego.
Ośmiu reprezentantów wybrała komisja w składzie większym niż grono artystów, mających szansę na półfinał i finał – jedenastoosobowa. W tym roku nadesłane zgłoszenia oceniali Piotr Klatt – zastępca dyrektora Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy ds. Kreacji TVP; przewodniczący Komisji (lider Róż Europy); Damian Sikorski – muzyk, dziennikarz muzyczny Czwórki Polskiego Radia; Karina Nicińska – dziennikarka RMF Maxx; Kamil Kozbuch – zastępca dyrektora Biura Spraw Korporacyjnych ds. Komunikacji TVP; Konrad Szczęsny – Eurowizja.org, ekspert ds. historii i trendów Konkursu; Małgorzata Kosturkiewicz – reżyserka telewizyjna; Michał Hanczak – dziennikarz muzyczny i prezenter Radia Eska; Piotr Krajewski – dziennikarz muzyczny Radia ZET, producent koncertów Sceny ZET; Tomasz Lener – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska; Tycjana Acquasanta – dziennikarka, podcasterka i DJ-ka; Weronika Oszkiewicz – CEO & Music PR Manager, Loco Motion Agency.
