Każda nowa płyta Foo Fighters to wielkie wydarzenie w rockowym świecie.

Powody są co najmniej dwa: na czele zespołu stoi Dave Grohl, były perkusista legendarnej Nirvany, a Foo Fighters to rzadko spotykany muzyczny sequel, który realizowany jest z sukcesem, przynosząc radość fanom. Nikt nie ma wątpliwości, że rzadko który zespół ma tak energetyczne i wywołujące pozytywne emocje koncerty jak FF.

Foo Fighters i piosenka klucz

Premiera najnowszego albumu została ogłoszona 19 lutego 2026 r. wraz z premierą tytułowego utworu, który według wokalisty Dave’a Grohla wyznaczył ton płyty po długim okresie eksperymentów.

Dave Grohl powiedział: – „Your Favorite Toy" to była piosenka-klucz, która odblokowała ton, energię i kierunek nowego albumu. Trafiliśmy na ten utwór po ponad roku eksperymentowania z różnymi brzmieniami i dynamikami, a w dniu, w którym nabrał kształtu, wiedziałem, że musimy podążyć właśnie za nim. To był lont do beczki prochu, którą okazała się reszta piosenek nagranych na tę płytę. To brzmi świeżo”.

Nie da się ukryć, że ta przebojowa, rytmiczna kompozycja wywoła postpunkowy młyn na każdym stadionie, gdzie pojawi się zespół.

Foo Fighters w Warszawie

Zaś nowa płyta to następca płyty „But Here We Are” (2023), która powstała po śmierci perkusisty Taylora Hawkinsa, na której partie perkusyjne wykonywał sam Dave Grohl.

Dave Grohl, tym razem w roli gitarzysty, i perkusista Ilan Rubin nagrywali ścieżki rytmiczne na żywo. Nie da się ukryć, że powstał najkrótszy album zespołu, trwający 36 minut i 26 sekund. Tytułowa kompozycja trwa 2 minuty 56 sekund. Single o takiej długości wydawano w latach 60.

W serwisach streamingowych przed premierą ukazały się już cztery z nowych kompozycji. Poza tytułową i „Asking For A Friend”, która kończy album, także „Caught In The Echo” oraz „Of All People”.

Poznamy jeszcze sześć, a potem fanów czeka ogromna światową trasa koncertowa „Foo Fighters TAKE COVER TOUR 2026”, która rozpoczyna się 10 czerwca w Unity Arena w Oslo. Kilka dni później, 15 czerwca, zespół zagra dla polskich fanów w Warszawie.

W skład Foo Fighters wchodzą obecnie: Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear, Rami Jaffee i Ilan Rubin.