Singlowi „na błysk” towarzyszy wyjątkowy teledysk inspirowany jednym z ulubionych filmów Dawida – „Zakochanym bez pamięci” Michela Gondry’ego. To opowieść o wspomnieniach, emocjach i chwilach, które bohater chce wykasować ze swojej pamięci po rozstaniu z ukochaną.

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Dawid Podsiadło i nowe single przed Obrotowy Tour

„To stosunkowo nowy tytuł utworu, który jest ze mną od paru lat. Jest tak z piosenkami, że czasami nie chcą odpuścić i przypominają się, mówią: hej, kiedyś mieliśmy fajne chwile, może pokażmy je wszystkim, baranie.

Ja mówię: no tak, tak, wiem, to pewnie będzie odpowiedni moment.

No i jest, historia mojej piątej solowej płyty.

»na błysk« inspirowany jest scenami z mojego życia, kolażem słodkiego i gorzkiego smaku relacji. Szybko wyświetlił nam się w głowie film »Eternal sunshine of the spotless mind«, gdzie bohater próbuje te bolesne fragmenty swojej historii usunąć. Jako że nam się te dwie historie łączą, to zrobiliśmy w teledysku tribute do tego filmowego dzieła” – poinformował Dawid Podsiadło.

Teledysk poza przywołaniem ikonicznych akcentów z filmu przenosi nas w świat pięknych wspomnień.

„Jak wiadomo, wszystkie filmy i piosenki są o miłości. Trudno o niej opowiedzieć w niebanalny sposób. Szukaliśmy na to sposobu. Wtedy pojawił się tytuł jednego z ulubionych filmów Dawida: „Zakochany bez pamięci”. To była nasza inspiracja, mianownik, dzięki któremu wykrystalizował się pomysł. Opowiedzieliśmy o miłości ze świata wspomnień i wyobraźni” – mówi Tadeusz Śliwa, który wspólnie z MYK odpowiada za reżyserię teledysku.

Nowy singiel pojawia się w szczególnym momencie. Już w sobotę 6 czerwca rusza „Obrotowy Tour”, czyli kolejna stadionowa trasa Dawida Podsiadło w formule 360°.

To właśnie podczas tych koncertów publiczność po raz pierwszy usłyszy część nowego materiału na żywo, a do tego całkiem sporo piosenek w nowych aranżacjach oraz największych hitów.

Dawid Podsiadło m.in. po dwa razy w Chorzowie i Warszawie

Trasa „Obrotowy Tour” rozpocznie się od dwóch koncertów na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie Dawid śrubował będzie swój frekwencyjny rekord.

Bilety na trasę zostały już dawno wyprzedane. W sprzedaży pozostały pojedyncze sztuki z ostatniej puli wejściówek na drugi koncert w Chorzowie.

Przypomnijmy, że w weekend 22-23 czerwca 2024 r. na Stadionie Śląskim Dawid Podsiadło zgromadził rekordową publiczność – po 88,5 tys. uczestników każdego dnia.

Koncerty Dawida Podsiadły w 2026

6 czerwca 2026 – Stadion Śląski, Chorzów

7 czerwca 2026 – Stadion Śląski, Chorzów

13 czerwca 2026 – Enea Stadion, Poznań

20 czerwca 2026 – Polsat Plus Arena Gdańsk, Gdańsk

27 czerwca 2026 – PGE Narodowy, Warszawa

28 czerwca 2026 – PGE Narodowy, Warszawa