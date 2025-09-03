Polska fonografia wyprzedziła szwajcarską i szwedzką. Sobel liderem wśród Polaków

Aktualizacja: 03.09.2025 05:49 Publikacja: 03.09.2025 05:12
Sobel
Foto: Mat. Pras./Def Jam/Universal
– W zeszłym roku, w tym samym czasie ogłaszaliśmy, że polska fonografia awansowała w globalnym rankingu IFPI (Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego) z 18 na 19 miejsce – poinformowała Anna Ceynowa, dyrektorka komunikacji Związku Producentów Audio-Video. – W związku z tym, że Szwajcaria wyprzedzała nas tylko o 3 mln dol., przy naszej dynamice, mogliśmy mieć nadzieję, że ją w tym roku wyprzedzimy. Odnieśliśmy ten sukces, ale skala wzrostu o 15,9 proc. półrocze do półrocza sprawiła, że wyprzedziliśmy również Szwecję, osiągając pozycję nr 16. To pokazuje stały trend wzrostowy polskiej fonografii od blisko 14 lat, który nasilił się jeszcze bardziej 5-6 lat temu. Mamy nadzieję, że utrzymamy pozycję również w podsumowaniu całorocznym, a kolejnym naszym celem jest wejście do globalnej pierwszej piętnastki. Sądzimy, że jest możliwe w perspektywie 2-3 lat.
Awans Polski na 16. miejsce w światowym rankingu IFPI jest istotny, ponieważ jeszcze kilka lat temu nasz rynek był postrzegany jako średni w skali europejskiej, a dziś doganiamy światową czołówkę piętnastu największych rynków muzycznych. Anna Ceynowa przypomniała, że w zeszłym roku wzrost był jeszcze większy, bo aż 31,6 proc. i wyjaśniła, że w pewnej sekwencji wzrostu, gdy następuje nasycenie rynku – dynamika siłą rzeczy maleje. Obecne wyniki dają jednak szansę na wartość sprzedaży miliarda zł. W 2024 r. wynik za cały rok wynosił 850 mln zł, dane za pierwsze półrocze (455 mln zł) sprawiają, że może być przekroczona suma 900 mln zł.
Czytaj więcej
Blisko 50 tys. fanów oglądało każdy z dwóch koncertów nowego festiwalu Dawida Podsiadły ZORZA w f...
Siłą napędową całego rynku pozostaje segment cyfrowy, którego wartość w pierwszym półroczu wyniosła 386,6 mln zł – to o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Udział sprzedaży muzyki w formie cyfrowej wzrósł do 85 proc., a streaming – jako dominująca forma – odpowiada za ponad 84 proc. wartości sprzedaży muzyki w Polsce i aż 99,7 proc. sprzedaży cyfrowej.
Sprzedaż nośników CD i płyt winylowych, mimo spadku o 12,4 proc. względem poprzedniego roku, który był rekordowy, nadal stanowi ważną część rynku z wynikiem 68,5 mln zł, czyli około 15 proc. całości. Płyty CD odpowiadają za 8,52 proc. wartości, natomiast winyle utrzymują znaczący udział na poziomie 6,4 proc.
Czytaj więcej
Pierwszą od siedmiu lat w TVP galę Fryderyka zdominował Krzysztof Zalewski, który zdobył trzy sta...
Polepszyła się względem pierwszego półrocza 2024 r. struktura sprzedaży, jeśli chodzi o udział repertuaru polskiego – wzrosła z 34,3 proc. do 36,8 proc. (w 2023 r. 26 proc.). Wzrost znaczenia polskich twórców potwierdza ich dominację na Oficjalnych Listach Sprzedaży ZPAV. W pierwszych dziesiątkach tylko radiowe zestawienie pokazuje większy udział światowych gwiazd. Tu hitem nr 1 był Felix Jaehn & Shouse z „Walk with Me”.
W zestawieniu singli w streamie aż sześć utworów w pierwszej dziesiątce to polskie nagrania. Liderami tego podsumowania są Pezet i Auer z utworem „Dom nad wodą” – hit z 2002 r. odświeżył wiral z TikToka, zaś na drugim miejscu ulokował się Sobel z singlem „Kochasz?”.
Anna Ceynowa, ZPAV
Albumowe zestawienia OLiS także zdominowały rodzime wydawnictwa, choć w notowaniu całości sprzedaży oraz płyt w streamie pierwsze miejsce zajęła Billie Eilish z „Hit Me Hard And Soft”. We wszystkich kategoriach sprzedaży i streamingu drugi był album „Napisz jak będziesz” Sobla. Trzecie miejsce w zestawieniu streamingowanych płyt zajął Otsochodzi z „TThe Grind”. Z kolei na liście największych hitów CD pierwsze miejsce okupował minialbum Dawida Podsiadły i Kaśki Sochackiej „tylko haj” (czwarty w całościowym zestawieniu), drugi był Taco Hemingway” z CD „Trójkąt warszawski”, a trzecia sanah z CD „Dwoje ludzieńków”.
Dawid Podsiadło zdobył najwyższe wśród polskich artystów, czwarte miejsce na liście hitów radiowych („Płyniesz”), a mocną pozycję potwierdziła Kaśka Sochacka, zdobywczyni trzech Fryderyków podczas ostatniej gali nagród. Jej album „Ta druga” był piąty w zestawieniu wszystkich form sprzedaży, ósmy jako CD, 5. w winylach i siódmy w streamie.
Dominuje hip-hop, pop i indie rock, rock jest w totalnym odwrocie. Jednak „Shit Ov God” Behemotha wdarł się na 10. miejsce najpopularniejszych CD i czwarte wśród winyli, gdzie drugi był Kult z „Tenerife 29 11 24”. Pośród winyli siódme miejsce zajął zespoł Pink Floyd z koncertem w Pompejach.
Na pierwszym miejscu pośród winyli uplasowało się kultowe wydawnictwo Kalibra 44 „Księga tajemnicza. Prolog”.
Prezentacja wyników pierwszego półrocza była częścią drugiej edycji wydarzenia „Muzyka, Biznes, Technologia. Konferencja Fryderyk Festiwal 2025” (2-3 września).
– Cieszę się, że jako ZPAV możemy podzielić się dobrymi wskaźnikami polskiego rynku muzycznego – powiedział Bogusław Pluta, dyrektor zarządzający ZPAV.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
– W zeszłym roku, w tym samym czasie ogłaszaliśmy, że polska fonografia awansowała w globalnym rankingu IFPI (Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego) z 18 na 19 miejsce – poinformowała Anna Ceynowa, dyrektorka komunikacji Związku Producentów Audio-Video. – W związku z tym, że Szwajcaria wyprzedzała nas tylko o 3 mln dol., przy naszej dynamice, mogliśmy mieć nadzieję, że ją w tym roku wyprzedzimy. Odnieśliśmy ten sukces, ale skala wzrostu o 15,9 proc. półrocze do półrocza sprawiła, że wyprzedziliśmy również Szwecję, osiągając pozycję nr 16. To pokazuje stały trend wzrostowy polskiej fonografii od blisko 14 lat, który nasilił się jeszcze bardziej 5-6 lat temu. Mamy nadzieję, że utrzymamy pozycję również w podsumowaniu całorocznym, a kolejnym naszym celem jest wejście do globalnej pierwszej piętnastki. Sądzimy, że jest możliwe w perspektywie 2-3 lat.
Najgorętsze wydarzenia miesięcy odbędą się w Warszawie, Kielcach, Gdańsku, Bielsku-Białej i we Wrocławiu. To cza...
Blisko 50 tys. fanów oglądało każdy z dwóch koncertów nowego festiwalu Dawida Podsiadły ZORZA w finałowy weekend...
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku dysponuje wynikami sekcji zwłok Stanisława Soyki.
Seria dokumentalna „The Beatles Anthology” z zupełnie nowym epizodem trafi do streamingu i będzie dostępna wyłąc...
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci - poinformował szef prokuratury rejono...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas