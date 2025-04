Zalewski z trzema Fryderykami. Waluś o „kompromitacji” Nawrockiego

Zalewski, czyli Krzysztof Zalewski, otrzymał Fryderyka w kategorii Artysta Roku, w kategorii Album Roku Rock & Blues („Zgłowy") oraz Singiel Roku Pop Alternatywny – za utwór tytułowy.

Krzysztof Zalewski wygrywa trzy razy

Przypomnijmy, że w 2021 r. w Szczecinie po wydaniu płyty „Zabawa” Zalewski również wygrał trzy Fryderyki. Wraz z Andrzejem Markowskim odebrał Fryderyka w kategorii Producent Muzyczny Roku, do jego rąk trafił również Fryderyk dla najlepszego autora roku, a krążek „Zabawa” zwyciężył w kategorii Album Roku Pop Alternatywny.

Po siedmiu latach Fryderyki wróciły do TVP, gdzie zaczęła się ich historia.

Nagrodę w kategorii Album Roku Rock&Blues wręczył Sebastian Łukasz Gugulski z zespołu WaluśKraksaKryzys. - Chciałbym jako delegat wszystkich obywateli ogłosić laureata kompromitacji roku za całokształt w twórczości, jest to Tadeusz Batyr. Wielkie brawa, figa z makiem – powiedział.

Nawiązał do „obywatelskiego kandydata” w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego, który pod pseudonim Batyr napisał biografię gangstera z Wybrzeża Nikodema Skotarczaka, Nikosia, co wyszło na jaw niedawno.