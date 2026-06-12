Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Gość „Plusa Minusa” poleca. Wojciech Chmielarz: Autor kryminałów żyje intensywnie

Problemy związane z klimatem, wodą, zanieczyszczeniem stają się częścią naszej codzienności i prędzej czy później znajdą odzwierciedlenie również w literaturze.

Publikacja: 12.06.2026 15:30

Gość „Plusa Minusa” poleca. Wojciech Chmielarz: Autor kryminałów żyje intensywnie

Foto: arch.pryw.

Wojciech Chmielarz

Wśród ostatnich lektur szczególne wrażenie zrobiła na mnie powieść Ziemowita Szczerka „Baciary z piekła rodem”. To niezwykłe połączenie kryminału i historii alternatywnej osadzonej w polskim Lwowie. Szczerek tworzy literaturę bardzo charakterystyczną i trudno porównywalną do czegokolwiek innego. To książka zaskakująca i niezwykle wciągająca. Drugim tytułem, który zapadł mi w pamięć, był „Ostatni koniec świata” Grzegorza Dziedzica. To kryminał opowiadający o policjancie polskiego pochodzenia spod Chicago prowadzącym śledztwo w sprawie pozornie wyglądającej na rozszerzone samobójstwo. Autor porusza jednak znacznie głębsze tematy – duchowość, alkoholizm i pytania o to, kim jesteśmy oraz kim możemy się stać.

Ostatnia szansa na dostęp do NYT!

Skorzystaj z ostatnich kodów dostępu do The New York Times w ramach dowolnej rocznej subskrypcji "Rzeczpospolitej".

Oprócz rzetelnego i obiektywnego źródła najważniejszych informacji z Polski zyskujesz roczny dostęp do The New York Times w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama