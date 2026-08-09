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„Samotność Sonii i Sunny’ego”: Szczęście jest dla innych

„Samotność Sonii i Sunny’ego” zachwyca rozmachem i przenikliwością, choć nie jest wolna od potknięć.

Publikacja: 09.08.2026 16:10

„Samotność Sonii i Sunny’ego”, Kiran Desai, wyd. Wydawnictwo Literackie

„Samotność Sonii i Sunny’ego”, Kiran Desai, wyd. Wydawnictwo Literackie

Foto: mat.pras.

Marcin Piasecki

Ta książka powstawała przez blisko 20 lat. I właśnie przez te dwie dekady Kiran Desai milczała jako pisarka. Zdobyła rozgłos dzięki nagrodzonej w 2006 r. Bookerem drugiej swojej powieści „Brzemię rzeczy utraconych”. Nazwisko Desai nie było jednak anonimowe w świecie literatury. A to dzięki matce, Anicie, obecnie dobiegającej dziewięćdziesiątki powieściopisarce, która mimo trzykrotnej nominacji nigdy Bookera nie otrzymała. Wiele wątków w pisarstwie matki i córki się przenika, z wielkim tematem na czele, czyli Indiami, krajem ich pochodzenia.

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