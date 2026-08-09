Ta książka powstawała przez blisko 20 lat. I właśnie przez te dwie dekady Kiran Desai milczała jako pisarka. Zdobyła rozgłos dzięki nagrodzonej w 2006 r. Bookerem drugiej swojej powieści „Brzemię rzeczy utraconych”. Nazwisko Desai nie było jednak anonimowe w świecie literatury. A to dzięki matce, Anicie, obecnie dobiegającej dziewięćdziesiątki powieściopisarce, która mimo trzykrotnej nominacji nigdy Bookera nie otrzymała. Wiele wątków w pisarstwie matki i córki się przenika, z wielkim tematem na czele, czyli Indiami, krajem ich pochodzenia.