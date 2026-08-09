Astronomowie przewidują, że w 2029 r. asteroida Apophis znajdzie się blisko Ziemi
Wszystko przez dużą liczbę kosmicznych śmieci znajdujących się na orbicie geostacjonarnej, których obecność może zakłócić badania asteroidy.
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Asteroida 99942 Apophis, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, należy do grupy Atena i zalicza się do planetoid bliskich Ziemi. Jej średnica wynosi ok. 375 m. Odkryto ją w 2004 r., a jej nazwa pochodzi od znanego z mitologii starożytnego Egiptu Apopisa – wężowego demona mroku i chaosu. Z tego powodu asteroida jest czasem nazywana „bogiem chaosu”.
13 kwietnia 2029 r. Apophis zbliży się do Ziemi na odległość ok. 32 tys. km. Obiekt, według dokładnych obliczeń, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla naszej planety.
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Jednak badanie włoskich naukowców opublikowane w czasopiśmie „The Planetary Science Journal” wskazuje na inne zagrożenie. Okazuje się, że krążące wokół Ziemi kosmiczne śmieci mogą znacząco utrudnić dokładne zbadanie Apophisa.
Tymczasem jego przelot obok naszej planety to jedyna w swoim rodzaju okazja, która może zmienić naszą wiedzę o asteroidach. Bliskość obiektu sprawi bowiem, że grawitacja Ziemi zacznie działać na niego wyjątkowo silnie. To z kolei zmieni kierunek obrotu asteroidy, a potencjalnie może wywołać na niej osuwiska, a nawet „trzęsienia ziemi”, pomagając ujawnić, co kryje się pod jej powierzchnią.
Przebieg tego wyjątkowego wydarzenia obserwować mają dwa statki kosmiczne: misja RAMSES agencji ESA oraz misja OSIRIS-APEX agencji NASA. Tu jednak pojawia się problem, o którym w swoim badaniu wspominają włoscy naukowcy.
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Okazuje się, że interpretacja zmian zachodzących na asteroidzie pod wpływem zbliżenia się do Ziemi może być utrudniona, jeśli Apophis otrzyma nieoczekiwany impuls z jakiegoś innego źródła, np. kosmicznego śmiecia. Wówczas impuls ten może przeszkodzić naukowcom w rozróżnieniu, które zmiany w strukturze obiektu wywołała grawitacja Ziemi, a które były skutkiem uderzenia szczątków.
Włoscy naukowcy mają nadzieję, że ich praca przyczyni się do przeprowadzenia bardziej kompleksowych badań nad śmieciami kosmicznymi unoszącymi się na dużych wysokościach. Jednocześnie badacze podkreślają, że możliwa kolizja Apophisa z takim obiektem nie zmieni w istotny sposób trajektorii asteroidy ani nie skieruje jej w stronę Ziemi. Najbardziej prawdopodobnym skutkiem będzie powstanie niewielkiego krateru oraz wyrzucenie drobnego pyłu i odłamków.
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