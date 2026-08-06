Badanie skupiało się na nerwie błędnym, czyli „głównym szlaku komunikacyjnym”, który łączy układ pokarmowy z mózgiem i m.in. pomaga regulować trawienie, głód i uczucie sytości. Ponadto, jak się okazało, sygnały przesyłane z jelit przez nerw błędny mogą również wspomagać tworzenie wspomnień.

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Jelita mogą odgrywać ważną rolę w zapamiętywaniu doświadczeń, zwłaszcza tych związanych z jedzeniem

W badaniu naukowcy obserwowali szczury. Okazało się, że gdy zwierzęta spożywały pożywne pokarmy, neurony komunikujące się z hipokampem, czyli częścią mózgu odpowiedzialną za uczenie się i pamięć, uwalniały większe ilości acetylocholiny. To substancja chemiczna będąca neuroprzekaźnikiem, który wspomaga tworzenie pamięci i pomaga mózgowi kodować nowe doświadczenia.

Badacze dowiedli, że reakcja ta zależy od sygnałów przekazywanych z jelit przez nerw błędny. Gdy naukowcy zakłócili komunikację tego nerwu, wzrost poziomu acetylocholiny ustał. Szczury uzyskały również gorsze wyniki w testach pamięci, które wymagały od nich zapamiętania, gdzie ostatnio znalazły pożywienie.

Mózg może reagować na rzeczywistą wartość odżywczą pożywienia, a nie tylko na jego smak

Ponadto okazało się, że system pamięciowy mózgu wydaje się reagować przede wszystkim na składniki odżywcze pokarmu, a nie tylko na jego przyjemny smak. Szczury, które spożywały cukier lub tłuszcz, wykazywały bowiem silną aktywność mózgu związaną z pamięcią. Natomiast u osobników, którym podawano słodkie, ale niskokaloryczne lub bezkaloryczne płyny, nie zaobserwowano takiej samej reakcji.

– Uważamy, że mechanizm ten prawdopodobnie wyewoluował, aby pomóc zwierzętom zapamiętywać istotne informacje dotyczące źródeł pożywienia – przyznał Logan Lauer, jeden z autorów badania cytowany w komunikacie USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences.

Wpływ długotrwałej niezdrowej diety na pamięć

Badanie wykazało również, że spożywanie przez długi okres produktów o wysokiej zawartości tłuszczu i cukru pogarsza proces zapamiętywania na przestrzeni czasu.

Szczury, które spożywały ten rodzaj diety na wczesnym etapie życia, wykazywały słabszą komunikację między jelitami a hipokampem w późniejszym czasie. Nawet gdy zwierzęta przeszły na zdrowszą dietę, miały słabsze reakcje mózgowe związane z pamięcią i gorsze wyniki w zadaniach polegających na zapamiętywaniu lokalizacji pożywienia.

Odkrycia mogą w przyszłości pomóc w walce z niektórymi chorobami

Naukowcy podkreślają, że chociaż potrzebne są jeszcze dalsze badania, to uzyskane już przez nich wyniki stanowią kolejny dowód na to, że jelita i mózg są ze sobą ściśle powiązane. Odkrycia mogą w przyszłości pomóc w walce m.in. z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak Alzheimer.

– Zaburzenie przekazywania sygnałów acetylocholiny w hipokampie jest jedną z najwcześniejszych zmian neurochemicznych występujących w chorobie Alzheimera. Dzięki odkryciu, że na działanie tego układu pozytywnie wpływa sygnał z jelit przekazywany przez nerw błędny, nowe kierunki badań terapeutycznych mogłyby wykorzystać tę informację do opracowania metod opartych na nerwie błędnym, takich jak jego stymulacja – zauważył Scott Kanoski, jeden z autorów badań.