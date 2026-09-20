– Na posiedzenie Rady Ministrów ma wkrótce trafić projekt ustawy wprowadzający maksymalny pułap uczniów cudzoziemskich w jednej klasie. Nałoży on też na rodziców cudzoziemskich uczniów, którzy mają poważne problemy z integracją w szkole, obowiązek nauki języka włoskiego – powiedziała szefowa włoskiego rządu, która w niedzielę wygłosiła wystąpienie na odbywającym się w Rzymie zjeździe młodzieżówki partii Bracia Włosi.

Reklama Reklama

Giorgia Meloni zaznaczyła, że przygotowywane przepisy wprowadzają także zakaz noszenia burki i nikabu w szkole. Podkreśliła przy tym, że do szkoły trzeba chodzić z odsłoniętą twarzą. – We Włoszech nikt w imię prawdziwej lub rzekomej tradycji nie może decydować o tym, że młoda kobieta ma się zakrywać – mówiła.

Imigranci we włoskich szkołach. Giorgia Meloni: Włoskie dzieci nie mogą być mniejszością

Premier Włoch zaznaczyła, że jeśli w klasie jest jedno dziecko, które nie zna włoskiego, to prawdopodobnie będzie ono w stanie, z pomocą kolegów i nauczycieli, szybko nauczyć się języka i zintegrować się z rówieśnikami. – Jednak kiedy liczba dzieci, które nie rozumieją języka, jest duża czy nawet stanowią one większość, to nie ma już integracji – kontynuowała, oceniając, że taka sytuacja to zaniedbanie.

Meloni oświadczyła, że nie może być mowy o tym, by w klasie we włoskiej szkole włoskie dzieci „czuły się, jakby były w narożniku, bo stały się mniejszością”. – To wykluczone – stwierdziła.

Według oficjalnych statystyk, ok. co ósmy uczeń we Włoszech nie jest Włochem – cudzoziemcy stanowią 12 proc. uczniów we włoskich szkołach.

Zakaz noszenia tradycyjnych muzułmańskich nakryć głowy, hidżabów i burek, obowiązuje od 1 września w szkołach w Austrii uczennie poniżej 14. roku życia. Za złamanie przepisów rodzicom grozi grzywna w wysokości od 150 do 800 euro.

Napięcia na północy Włoch

Kilka dni temu włoskie media donosiły o proteście, jaki zorganizowali rodzice jednej ze szkół w Mestre (lądowa część Wenecji). W placówce tej znaczną część uczniów stanowią imigranci, głównie z Bangladeszeu. „Wasza integracja jest naszym marginalizowaniem” – głosił transparent rozwieszony przed szkołą.

W tym samym miejscu dochodzi do napięć między lokalną społecznością a imigrantami na tle religijnym. Pracownicy z Bangladeszu stanowią ok. 25 proc. siły roboczej miejscowej stoczni, domagają się oni budowy meczetu. – Jeśli nie pozwolą nam zbudować meczetu, będziemy protestować na ulicach. A jeśli my, Bengalczycy, zaczniemy strajkować w Wenecji, Mestre i Margherze, stocznie Fincantieri zostaną sparaliżowane, podobnie jak restauracje i hotele – powiedział przedstawiciel społeczności z Bangladeszu, cytowany przez „The Telegraph”.

Projektowi sprzeciwia się nowo wybrany burmistrz Wenecji, Simone Venturini. Według niego proponowany meczet o powierzchni 8000 m2 jest zbyt duży. Samorządowiec zaznaczył też, że oczekuje postępów w integracji imigrantów z Bangladeszu z włoskim społeczeństwem.

W rozmowie z dziennikiem „Corriere della Sera” Venturini zwrócił uwagę na kwestię traktowania kobiet. Powiedział, że na ulicach miasta widzi coraz więcej kobiet w muzułmańskich strojach zasłaniających twarz, co go niepokoi. Burmistrz dodał, iż chce, by imigranci z Bangladeszu bardziej starali się uczyć języka włoskiego i dbali o posyłanie dzieci do szkół.