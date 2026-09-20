Wymazanie wpisu oznacza, że informacja o skazaniu zostanie usunięta z rejestru karnego. Może to ułatwić Elorowi Azarii np. znalezienie pracy.

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Decyzji prezydenta Izraela sprzeciwiało się dowództwo Sił Obronnych Izraela (IDF). Szef tamtejszego sztabu generalnego gen. Ejal Zamir podkreślił, że Azaria nie wyraził pełnej skruchy za swój czyn.

Izraelski żołnierz zastrzelił rannego leżącego na ziemi, odsiedział 9 miesięcy

Sprawa ma związek z wydarzeniami, do których doszło 24 marca 2016 r. w Hebronie. Elor Azaria służył wówczas jako sanitariusz wojskowy i został wezwany, by udzielić pomocy lekko rannemu koledze z oddziału, który odniósł obrażenia, gdy dwóch Palestyńczyków zaatakowało za pomocą noży jednego z żołnierzy stojących na posterunku. Żołnierze IDF otworzyli ogień, zabijając jednego z napastników, a drugiego ciężko raniąc. Azaria przybył na miejsce po ok. 10 minutach, podszedł do leżącego na ziemi obezwładnionego Palestyńczyka i zabił go strzałem w głowę.

Zachowanie izraelskiego żołnierza było szeroko komentowane w Izraelu i poza jego granicami. Izraelski sąd wojskowy skazał Azariego za zabicie niestanowiącego już zagrożenia człowieka na 18 miesięcy więzienia, po czym wyrok skrócono. Skazany za spowodowanie śmierci, nie za zabójstwo, Azaria wyszedł na wolność po dziewięciu miesiącach. Dziennik „Haarec” relacjonował, że sąd uznał, iż Azaria nie działał z powodu zagrożenia życia, lecz kierowało nim przekonanie, że Palestyńczyk „zasłużył na śmierć”.

Żołnierz sił zbrojnych Izraela podczas operacji na okupowanym Zachodnim Brzegu, 4 września 2026 r. Foto: REUTERS/Ammar Awad

Reuwen Riwlin, ówczesny prezydent Izraela, odmówił ułaskawienia Azarii. Decyzja Hercoga została ogłoszona tuż przed rozpoczynającym się w niedzielę wieczorem Jom Kipur (Dniem Pojednania), czyli najważniejszym świętem judaizmu, związanym z pokutą i przebaczeniem.

Decyzję o usnięciu Azarii z rejestru karnego poparł minister obrony Izraela Israel Kac, który przekonywał, że państwo nie powinno zostawiać swoich żołnierzy. Zadowolenie z ruchu Hercoga wyraził izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir – jego zdaniem byłemu żołnierzowi należy umożliwić powrót do służby wojskowej.