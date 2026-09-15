Pod koniec 2022 r. warszawskie metro zgłosiło gotowość do bezpłatnego przekazania przedsiębiorstwu Kyjiwski Metropoliten 60 wagonów metra, przy czym za ich transport miała zapłacić strona ukraińska – poinformowało NABU w komunikatorze Telegram.

60 wagonów z Warszawy trafiło do Kijowa. Transport miał kosztować 16 mln zł

W celu zorganizowania transportu przedsiębiorstwo przeprowadziło w 2023 r. szereg przetargów na zakup usług transportowo-spedycyjnych. Wygrała je firma, która zaoferowała transport po znacznie zawyżonej cenie – za 190 mln hrywien (16 mln zł).

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Według NABU po otrzymaniu płatności, środki z konta firmy przelano na rachunki innej kontrolowanej spółki za granicą. Następnie uczestnicy procederu znaleźli również za granicą firmę, która zgodziła się wykonać usługę transportową za 51,8 mln hrywien (4,3 mln zł); 137,5 mln hrywien uczestnicy schematu zatrzymali dla siebie.

Zarzuty przedstawiono byłemu urzędnikowi przedsiębiorstwa komunalnego Kyjiwski Metropoliten, trzem pracownikom przedsiębiorstwa, dwóm współorganizatorom przestępstwa oraz dyrektorowi kontrolowanej firmy.

Były szef kijowskiego metra miał być zaangażowany w proceder

Według informacji portalu Ukraińska Prawda w organizację schematu był zaangażowany m.in. były szef kijowskiego metra Wiktor Brahinski. W 2024 r. portal śledczy Bihus.Info ujawnił liczne nieprawidłowości w deklaracjach majątkowych Brahinskiego.

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Znaleziono m.in. w deklaracjach majątkowych krewnych dyrektora kijowskiego metra kilka drogich mieszkań oraz działkę pod Kijowem. Po zakończeniu śledztwa Brahinski złożył rezygnację.

NABU zostało powołane w 2014 r. Jego utworzenie było jednym z warunków współpracy Ukrainy z UE i MFW.