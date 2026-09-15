Dron rozbił się na terenie niezamieszkanym, śledczy znaleźli go w poniedziałek w pobliżu bazy Luftwaffe pod Hanowerem.

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Zgodnie z komunikatami niemieckich służb, nie ma żadnych przesłanek wskazujących na zagrożenie dla ludności.

Dron z materiałami wybuchowymi na lotnisku Lipsk/Halle

Na miejscu wciąż pracują służby, trwają poszukiwania pozostałych części bezzałogowca.

Rząd Niemiec na początku miesiąca obarczył Rosję odpowiedzialnością za zamach na lotnisku w Lipsku, przeprowadzony za pomocą drona wyposażonego w zapalnik i materiał wybuchowy. Dron, który nie eksplodował, został znaleziony na początku sierpnia na płycie lotniska w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego An-124.