Policyjny pirotechnik i robot saperski na lotnisku Lipsk/Halle, 5 sierpnia 2026 r., gdzie w pobliżu ukraińskich samolotów transportowych wykryto drona z materiałami wybuchowymi
Dron rozbił się na terenie niezamieszkanym, śledczy znaleźli go w poniedziałek w pobliżu bazy Luftwaffe pod Hanowerem.
Zgodnie z komunikatami niemieckich służb, nie ma żadnych przesłanek wskazujących na zagrożenie dla ludności.
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Za incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku odpowiada Rosja – oświadczył szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt. W odpowiedzi...
Na miejscu wciąż pracują służby, trwają poszukiwania pozostałych części bezzałogowca.
Rząd Niemiec na początku miesiąca obarczył Rosję odpowiedzialnością za zamach na lotnisku w Lipsku, przeprowadzony za pomocą drona wyposażonego w zapalnik i materiał wybuchowy. Dron, który nie eksplodował, został znaleziony na początku sierpnia na płycie lotniska w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego An-124.
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