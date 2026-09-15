Szymon Hołownia
O tym, że Hołownia chce zastąpić na stanowisku szefa klubu parlamentarnego Pawła Śliza, PAP informowała już w czerwcu. Wówczas rozmówcy agencji podkreślali, że Hołownia dąży do zacieśniania współpracy pomiędzy Polską 2050 a Polskim Stronnictwem Ludowym.
Klub parlamentarny Polska 2050 we wtorek wieczorem po raz szósty rozpatrywał kandydaturę Szymona Hołowni na stanowisko szefa klubu. Ewentualna decyzja o zmianie miała zostać podjęta przez klub jednomyślnie. Z informacji PAP wynika, że parlamentarzyści odrzucili jednak kandydaturę Hołowni.
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Były marszałek Sejmu i były przewodniczący Polski 2050, Szymon Hołownia, chce przejąć kontrolę nad klubem w Sejmie - informuje Onet.
Po decyzji klubu – jak przekazał jeden z rozmówców PAP – Hołownia zadeklarował, że wycofuje się ze starań i ma już nie ubiegać się o to stanowisko. – Koniec sagi – podkreślił prominentny polityk Polski 2050.
Od wielu miesięcy media wielokrotnie informowały o tym, że były lider Polski 2050 jest gotów wejść do rządu, co miałoby wzmocnić jego pozycję względem obecnej liderki ugrupowania, minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która ma być skonfliktowana z premierem Donaldem Tuskiem i resztą koalicjantów.
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Z medialnych doniesień wynikało też, że Hołownia mógłby zastąpić Pełczyńską-Nałęcz na stanowisku ministra funduszy i polityki regionalnej lub minister kultury i dziedzictwa narodowego Martę Cienkowską na jej stanowisku.
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