Pracownia badawcza Opinia24 zadała ankietowanym pytanie, czy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrosły ich opłaty za media, np. energię elektryczną, gaz lub ogrzewanie. Prawie trzy czwarte badanych osób (72 proc.) odpowiedziało twierdząco. Brak wzrostu opłat zadeklarowało 14 proc. respondentów.

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Co dziesięty ankietowany (10 proc.) wybrał odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”, zas co dwudziesty piąty (4 proc.) uznał, że pytanie go nie dotyczyło.

Wzrost opłat za media. Polacy ograniczają wydatki na inne potrzeby

Najrzadziej wzrost kosztu mediów deklarowali najmłodsi respondenci – twierdząco na pytanie pracowni odpowiedziało 49 proc. badanych w wieku 18-24 lata. 19 proc. osób z tej grupy zadeklarowało, że nie płaci więcej, zaś 23 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi. Spośród wszystkich grup wiekowych, twierdząco odpowiadali najczęściej respondenci w wieku 50-59 lat. 81 proc. z nich oceniło, że płacone przez nich rachunki za media wzrosły, przeciwnej odpowiedzi udzieliło 9 proc. respondentów z tej grupy.

Wzrost opłat zadeklarowało 91 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości, 81 proc. wyborców Konfederacji oraz 67 proc. zwolenników Koalicji Obywatelskiej.

Respondentów, którzy odpowiedzieli, że ponoszone przez nich opłaty wzrosły, zapytano dodatkowo, czy w związku z tym musieli ograniczyć swoje wydatki na inne potrzeby. 54 proc. z nich wskazało na ograniczenie wydatków, zaś wydatki 40 proc. respondentów się nie zmieniły. 6 proc. badanych osób nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie.

Z sondażu wynika też, że im wyższe było wykształcenie respondentów, tym rzadziej deklarowali oni zmniejszanie wydatków. Środki przeznaczane na inne potrzeby musiało ograniczyć 70 proc. respondentów z wykształceniem podstawowym i 46 proc. badanych z wykształceniem wyższym. Ograniczenie wydatków na inne potrzeby zadeklarowała mniej niż jedna trzecia wyborców KO (29 proc.), 50 proc. wyborców Konfederacji i 54 proc. wyborców PiS.

Badanie przeprowadzono w okresie 7-9 września na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków (N=1001) techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo – CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).