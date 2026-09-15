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Argumenty rządu nie robią wrażenia na Karolu Nawrockim. Ten spór się nie skończy

Pałac Prezydencki nie zamierza ulec presji Koalicji Obywatelskiej i powołać ambasadorów we wszystkich placówkach, które zaproponował rząd – wynika z ustaleń „Rzeczpospolitej”.

Publikacja: 15.09.2026 16:03

Karol Nawrocki I Radosław Sikorski

Karol Nawrocki I Radosław Sikorski

Foto: PAP

Michał Kolanko

Spór między rządem a prezydentem w sprawie nominacji ambasadorskich pozostaje nierozwiązany od prawie roku. W ostatnich dniach powrócił z powodu sporu o bezpieczeństwo. „W najtrudniejszej sytuacji geopolitycznej od lat prezydent RP blokuje nominacje dla 46 zawodowych dyplomatów. Nie dlatego, że są niekompetentni – tylko dlatego, że chce »uzgadniać« nazwiska poza procedurą. Czy prezydent ma świadomość czyje interesy w tym postępowaniu reprezentuje? Z pewnością nie Polski” – napisał w poniedziałek na X europoseł KO Bogdan Zdrojewski. Z naszych rozmów w Pałacu Prezydenckim wynika jednak, że te argumenty nie robią na ministrach Karola Nawrockiego żadnego wrażenia. I nie ma mowy, by prezydent zgodził się z nominacjami ambasadorskimi wszędzie tam, gdzie chce tego MSZ.

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