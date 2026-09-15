Z tego artykułu dowiesz się: Jakie strategiczne opcje dla SkyShowtime rozważają jego właściciele i dlaczego jedną z nich jest likwidacja serwisu.

Z jakimi wyzwaniami mierzy się platforma na wysoce konkurencyjnym rynku VOD w Europie i w Polsce.

Jaki wpływ na przyszłość serwisu może mieć planowana fuzja gigantów rynku mediowego – Paramount Skydance i WBD.

Jakie są wyniki finansowe platformy i dlaczego jej straty operacyjne mogą niepokoić udziałowców.

O możliwości zamknięcia serwisu SkyShowtime poinformował zarząd tej firmy w liście do Monty'ego Sarhana, dyrektora generalnego serwisu – piszą Variety.com oraz „Hollywood Reporter”.

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Zarząd SkyShowtime: ruszył przegląd opcji strategicznych

W piśmie menedżment poinformował Sarhana, że rozpoczął się tzw., „przegląd opcji strategicznych co do dalszej działalności firmy”. Dyrektor generalny udostępnił zaś list pracownikom.

„SkyShowtime działa na jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków w naszej branży. Mimo znakomitej pracy zespołu oraz wartości tego, co wspólnie zbudowaliście, otoczenie rynkowe nadal dynamicznie się zmienia i pozostaje niezwykle wymagające” – cytuje treść listu Variety.com.

„W tej sytuacji udziałowcy SkyShowtime rozpoczynają przegląd opcji strategicznych dla firmy, obejmujący również możliwość jej likwidacji. Nie podjęto jeszcze żadnych decyzji; wszystkie warianty są brane pod uwagę”– dodał zarząd joint venture.

Efekt fuzji Paramountu i WBD?

Przegląd opcji może mieć związek z planowaną fuzją Paramount Skydance (ma serwis Paramount+) i WBD (właściciel HBO Max oraz Player.pl). Już wiosną serwis Deadline pisał, że może ona „zakłócić” działalność SkyShowtime. Co prawda Variety.com cytuje osobę znającą kulisy sprawy, która zaznacza, że przegląd opcji strategicznych nie ma związku z planowaną wartą 110 mld dol. transakcją, ale trudno nie szukać innego wyjaśnienia.

Platforma ta działa relatywnie krótko (od 2022 r.). W Polsce jest dość dobrze znana widzom dzięki czasowej wyłączności na serial „Yellowstone” oraz obecności w ofertach sieci komórkowych Plus i Play.

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W sumie SkyShowtime działa na około 20 rynkach Europy. Zawiera treści trzech dostawców: Peacock, Paramount+ i Sky.

– Wiem, że te wieści rodzą niepewność. W czasie, gdy ustalamy dalsze kroki, moim priorytetem – oraz priorytetem kadry zarządzającej – jest bycie z Wami i wspieranie Was wszystkich – napisał Sarhan do pracowników.

W Polsce poza TOP10. Walka o użytkowników

– Zdajemy sobie sprawę, że najważniejszym pytaniem, jakie się w związku z tym pojawia, jest kwestia tego, co to oznacza dla zespołu SkyShowtime. Niniejszy komunikat stanowi początek dialogu, a nie jego koniec – miał napisać zarząd.

Szefowie joint venture zaapelowali też do pracowników, aby koncentrowali się „na zapewnianiu widzom usług i oferty programowej na wysokim poziomie” oraz „tempa działań operacyjnych w perspektywie do 2027 r.”.

SkyShowtime w Polsce znajduje się poza pierwszą dziesiątką najpopularniejszych serwisów VoD Gemius i PBI. Ostatnia platforma w TOP10 – CDA – miała niecałe 900 tys. tzw. realnych użytkowników (niecałe 3 proc. wszystkich użytkowników internetu).

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Standardowe ceny za dostęp do platformy to 34,99 zł i 49,99 zł za miesiąc. Platforma często prowadzi promocje. Obecnie proponuje 40-proc. zniżkę na abonament obowiązującą 6 miesięcy.

Bieżące dane finansowe joint venture Comcastu i Paramount nie są znane. W 2024 r. miało ponad 275 mln dol. przychodu (plus 32 proc. w porównaniu z 2023 r.) i 630 mln dol. straty operacyjnej.