Zmiana jest kolejnym etapem transformacji „Rzeczpospolitej”, prowadzonej w Gremi Media od dziewięciu miesięcy. W tym czasie spółka porządkowała struktury, upraszczała procesy i wzmacniała obszary kluczowe dla dalszego rozwoju tytułu.

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Paweł Kapusta: Przewagę „Rzeczpospolitej" chcemy budować na wiarygodności, jakości i niezależności

– Do „Rzeczpospolitej” przychodzę z dużym szacunkiem dla marki i osób, które ją tworzą, ale też z przekonaniem, że najlepsze jest jeszcze przed nami. Gdy wydarzy się coś, o czym czytelnik powinien wiedzieć i czego znaczenie powinien rozumieć, zawsze będzie mógł to odnaleźć w „Rzeczpospolitej” – według tej zasady będziemy pracować. Chcę również, żebyśmy oddzielali rzeczy naprawdę ważne od informacyjnego szumu, a jednocześnie coraz częściej sami przynosili tematy, których inni jeszcze nie mają. Najważniejsze będzie dla mnie jakościowe dziennikarstwo: własne informacje, świetni autorzy, rzetelność i materiały, które rzeczywiście dają czytelnikowi coś więcej. Będziemy rozwijać ofertę, która w obszarach, na których znamy się najlepiej, daje czytelnikom nie tylko informacje, ale też użyteczność i przewagę, których nie znajdą gdzie indziej. Wszystko to chcemy budować na największym kapitale „Rzeczpospolitej”, wypracowanym przez lata: wiarygodności, jakości i niezależności – mówi Paweł Kapusta, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, dyrektor wydawniczy Gremi Media.

Wojciech Kuśpik: Nadszedł czas na kolejny etap transformacji

– Od dziewięciu miesięcy konsekwentnie wprowadzamy strategiczne zmiany w funkcjonowaniu „Rzeczpospolitej”. Budujemy struktury i kompetencje, usprawniamy procesy, wzmacniamy te obszary, które będą determinowały dalszy rozwój. Teraz nadszedł czas na kolejny etap transformacji. Pawłowi Kapuście powierzamy nową, ważną rolę i jestem przekonany, że jego doświadczenie i spojrzenie na współczesne media pozwolą nam jeszcze mocniej wykorzystać potencjał „Rzeczpospolitej”. Połączenie funkcji redaktora naczelnego i dyrektora wydawniczego zapewni jeszcze większą spójność między kierunkiem redakcyjnym a rozwojem wydawniczym „Rzeczpospolitej” – mówi Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Gremi Media i Grupy PTWP. – Bardzo dziękuję Michałowi Szułdrzyńskiemu za dotychczasową współpracę i wkład w rozwój jednego z najbardziej prestiżowych tytułów na rynku mediów w Polsce. Liczę na jego dalszy wkład w budowanie pozycji „Rzeczpospolitej”, tym bardziej że Michał przejmuje jeden z kluczowych obszarów – dodaje.

„Rzeczpospolita” regularnie zajmuje czołowe miejsca w rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce. Priorytetowymi obszarami tematycznymi redakcji pozostają polityka, gospodarka i biznes, ekonomia oraz sprawy międzynarodowe. Strategia zakłada łączenie szybkości i dostępności informacji z pogłębioną analizą, komentarzem i wywiadami, przy zachowaniu najwyższych standardów dziennikarskich.

Michał Szułdrzyński w nowej roli będzie odpowiadał za rozwój i jakość produktów redakcyjnych „Rzeczpospolitej”, w tym wydania papierowego, a także za dalsze wdrażanie modelu subskrypcyjnego.

Paulina Gumowska, od początku zaangażowana w proces transformacji tytułu, jako doradczyni zarządu Gremi Media nadal będzie wspierała zarząd oraz Pawła Kapustę w operacyjnych działaniach spółki.

Paweł Kapusta. Kim jest nowy redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” i dyrektor wydawniczy Gremi Media

Paweł Kapusta to dziennikarz, reportażysta i menedżer mediów. Były redaktor naczelny Wirtualnej Polski, gdzie przez kilka lat odpowiadał za rozwój redakcji informacyjnych, konsekwentnie stawiając na wzmacnianie dziennikarstwa jakościowego, opartego na rzetelności, pogłębionej analizie i autorskich materiałach. Wcześniej pełnił m.in. funkcję szefa WP SportoweFakty, karierę dziennikarską zaczynał w tygodniku „Piłka Nożna". Jest autorem reporterskich książek: „Agonia”, „Gad” oraz „Pandemia” i laureatem nagrody im. Teresy Torańskiej, nagrody Grand Press za reportaż prasowy, był też nominowany do European Press Prize. Zdobył nagrodę publiczności w międzynarodowym konkursie im. Ryszarda Kapuścińskiego na reporterską książkę roku.

W grudniu 2025 r. Grupa PTWP przeprowadziła strategiczną akwizycję, obejmując pakiet większościowy 56,82% akcji Gremi Media – wydawcy dzienników „Rzeczpospolita” i „Parkiet”.