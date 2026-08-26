Powołując się na źródło z otoczenia Tomasza Sakiewicza Onet podał, że Tomasz Sakiewicz od połowy 2025 r. szukał inwestora dla TV Republika, przy czym nie chodziło mu o sprzedaż całej stacji, lecz pakietu akcji, tak by zachować kontrolę nad telewizją.

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W tekście czytamy, że jesienią 2025 r. rozpoczęły się „zaawansowane i trwające długie tygodnie” rozmowy o zakupie „poważnego pakietu akcji Republiki” przez Zondacrypto. Według publikacji, szef giełdy kryptowalut Przemysław Kral chciał przeprowadzić operację przez swą estońską spółkę, BB Trade Estonia OÜ.

TV Republika i Zondacrypto prowadziły rozmowy na temat pakietu akcji telewizji Sakiewicza

Onet podał, że w listopadzie naczelny Republiki poleciał do Monako, gdzie zatrzymał się w czterogwiazdkowym hotelu – koszt pobytu (2,3 tys. euro) miał pokryć Kral. Jak czytamy, dwa dni później, 28 listopada 2025 r., powstała pierwsza wersja listu intencyjnego w sprawie zakupu akcji Republiki, zaś ostateczna wersja była datowana na 2 grudnia – została podpisana przez Sakiewicza i wysłana do prawnika Krala. Według portalu, w liście intencyjnym była mowa o pakiecie akcji, który zapewni inwestorowi udział w kapitale zakładowym spółki na poziomie od 5 do 20 proc.

Ostatecznie do zawarcia umowy nie doszło. W grudniu pojawiły się sygnały, że Zondacrypto ma problemy z wypłatami środków dla swoich inwestorów. Tomasz Sakiewicz w rozmowie z Onetem przekonywał, że jego obawy wzbudziło zainteresowanie Zondacrypto przez UOKiK i prokuraturę. Naczelny TV Republika miał 6 grudnia wysłać do Krala SMS, w którym wyrzucał mu, iż ten nie powiedział mu o problemach. „To stawia w bardzo trudnej sytuacji rzetelność naszych programów i w ogóle współpracę reklamową. Oczekuję natychmiastowych wyjaśnień” – napisał.

Tomasz Sakiewicz: Zaczęliśmy mieć obawy, czy będzie to dla nas bezpieczne

W rozmowie z Onetem Sakiewicz relacjonował, że rozmowy na temat zakupu przez Przemysława Krala akcji Republiki trwały kilka tygodni, a inicjatorem był szef Zondacrypto. – Mieli plan zainwestowania, ale osobiście powstrzymałem jego realizację, bo zaczęliśmy mieć obawy, czy będzie to dla nas bezpieczne – powiedział portalowi naczelny TV Republika. Sakiewicz zaprzeczył też, by jego wizyta w Monako dotyczyła planowanej transakcji. W kolejnych miesiącach reklamy Zondacrypto były nadal emitowane na antenie Republiki.

Inną wersję wydarzeń podał Onetowi prawnik, który obsługiwał transakcję od strony szefa Zondacrypto. Informator, który zastrzegł sobie anonimowość, powiedział, że to „Kral zatrzymał transakcję, do której parł Sakiewicz”. Dodał, że wstępnie wartość telewizji szacowano na 80 mln zł, a pakiet 20 proc. akcji miał kosztować ok. 16 mln zł.

Afera Zondacrypto

Szef upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto, Przemysław Kral, otrzymał status małego świadka koronnego i składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia – podało w ubiegłym tygodniu TVP Info. Pytany o te doniesienia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zastrzegł, że „wszystko jest objęte tajemnicą śledztwa”, ale dodał, że w śledztwie doszło do przełomu.

Jak informowaliśmy w „Rzeczpospolitej” pod koniec lipca, Kral w ostatnich miesiącach spotykał się z przedstawicielami prokuratury – m.in. w krajach Zatoki Perskiej. Podczas spotkań śledczy namawiali go, by zaczął współpracę z polskimi organami ścigania.

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Postępowanie ws. giełdy kryptowalut pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy wszczęła w połowie kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach. Na początku sierpnia śledztwo to zostało połączone z postępowaniem Prokuratury Krajowej dotyczącym zaginięcia założyciela Zondacrypto Sylwestra Suszka.

Poseł PiS spotkał się z szefem Zondacrypto na Ibizie

W środę pojawiły się kolejne doniesienia na temat Przemysława Krala. TVN24 i Wirtualna Polska podały, że z szefem Zondacrypto 7 sierpnia 2025 r. na Ibizie spotkali się Michał Moskal, poseł PiS, w przeszłości szef gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego oraz Artur Chodziński, były funkcjonariusz CBA. Według tych doniesień, Kral prosił Chodzińskiego, który dla niego pracował, o kontakt z „młodym politykiem, który zna się na technologiach”. Trzy tygodnie po wizycie Moskal wysłał oficjalne pismo do szefa KNF, Jacka Jastrzębskiego, w którym stawał w obronie „polskich przedsiębiorców” działających w branży kryptowalut.

Poseł PiS nie zaprzecza, że spotkał się z Kralem na Ibizie, zapewnia, że wyjazd rozliczył ze środków prywatnych. Po publikacji artykułu przez WP i TVN24 Michał Moskal wydał oświadczenie, w którym napisał, że „z Kralem rozmawiał raz, tak samo jak z dziesiątkami innych przedsiębiorców”. „Ani ja, ani żaden z moich współpracowników, ani żadna z organizacji społecznych, w których działam, nigdy nie podjęliśmy z nim ani z podmiotami z nim związanymi żadnej współpracy. Nie przyjęliśmy od nich ani złotówki. Każdy kto będzie próbował insynuować cokolwiek innego spotka się z twardą odpowiedzią na drodze sądowej” – zaznaczył. „Wewnętrzne procedury w fundacji, w której działam, wykazały poważne wątpliwości wobec Zondy i dlatego rozmowy zerwaliśmy. Zrobiliśmy to wtedy, gdy państwo pod rządami Tuska spało, a tysiące Polaków ponosiły straty” – napisał polityk PiS.

Do medialnych doniesień na temat sprawy Zondacrypto odniósł się w środę w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. „Teraz już wiemy, dlaczego z uporem maniaka Karol Nawrocki i PiS blokowali ustawę o kryptowalutach. Kasa na zegarki za 40 tysięcy euro, na media, wyborcze imprezy, fundacje prawicowych polityków. A przecież serial »Zonda« dopiero się rozkręca...” – napisał w serwisie X.