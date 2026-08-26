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Sondaż „Rzeczpospolitej”: KO wygrywa, ale jak stworzyć rząd? Szykuje się klincz

Wyniki najnowszego sondażu „Rzeczpospolitej” wskazują, że w Sejmie po wyborach trudno będzie o jakąkolwiek realną koalicję. Czy ten klincz może przełamać partia Razem, która notuje największy wzrost od lipca tego roku? I skąd ten wzrost się bierze? Od odpowiedzi na te pytania może zależeć, jak będzie wyglądał następny rząd.

Aktualizacja: 26.08.2026 07:41 Publikacja: 25.08.2026 16:55

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP

Michał Kolanko

Koniec sezonu wakacyjnego nie przynosi dobrych wiadomości w zasadzie dla żadnej partii politycznej, może poza jedną. Do takiego stwierdzenia przywodzi najnowszy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” przeprowadzony w dniach 21-22 sierpnia. W porównaniu do poprzedniego badania z końca lipca ugrupowaniem , które osiągnęło największe zyski jest Razem. Notowania pozostałych partii zmieniają się mniej.

KO może liczyć na 28,1 proc. (spadek o 2 pp). PiS odnotowuje niewielki wzrost o 0,8 pp (ma 18,1 proc.). Na kolejnych miejscach jest Konfederacja z wynikiem 13,2 proc. (wzrost o 0,9 pp). Traci nieco Grzegorz Braun (spadek o 2,1 pp), którego Konfederacja Korony Polskiej ma 8,8 proc. Na kolejnym miejscu jest Lewica z wynikiem 6,6 proc. (spadek o 0,4 pp). Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego traci 1 pp i może liczyć na 6,4 proc. PSL jest pod progiem z wynikiem 3,5 proc. (wzrost o 0,7 pp w porównaniu z lipcem), Polska 2050 ma 0,8 proc. Na tym tle partia Adriana Zandberga ma 4,6 proc. i zyskuje aż 3 pp. Niemal 10 proc. respondentów jest niezdecydowanych.

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