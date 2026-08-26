Z tego artykułu dowiesz się: Ile kosztuje umeblowanie Szpitala Południowego i co dokładnie obejmuje zamówienie o wartości blisko 16 mln zł.

Jaką rolę w całym procesie odgrywa architekt wnętrz i jaki jest zakres jego decyzyjności w doborze materiałów.

Na czym polega koncepcja stref kolorystycznych i jak design ma wpłynąć na nawigację w placówce medycznej.

Kto jest jedynym oferentem w przetargu i jakie ma wcześniejsze doświadczenia we współpracy ze szpitalem.

Do Warszawskiego Szpitala Południowego, o którym zrobiło się niedawno głośno za sprawą tamtejszego SOR i tzw. saloniku dla VIP-ów, mają wkrótce trafić fotele, sofy i szafki w barwach, jakie przewidziano w dokumentacji przetargowej. O szczegółach czytamy w dokumencie zamówienia pt.: „Kolorystyka stref dla Warszawskiego Szpitala Południowego – wytyczne projektowe w doborze materiałów wykończeniowych takich jak tapicerki oraz laminaty”. Nad całością czuwa architekt wnętrz. Jest odpowiedzialna za projekt koncepcyjny ze strony szpitala i to z nią zwycięzca przetargu będzie musiał ostatecznie uzgodnić kolorystykę i materiały wyposażenia, a także detale techniczne (uchwyty, zamki, nóżki, zawiasy itp.). Przewiduje to opis przedmiotu zamówienia, podobnie jak to, że wykonawca przedstawi próbki materiałów i wykończeń.

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Sofa wypoczynkowa „o kubistycznej formie”

Szpital Południowy się mebluje – już od kilku lat, za pieniądze z dotacji celowej od m.st. Warszawy; w tej odsłonie za 16 mln zł. Przetarg na dostawę wyposażenia meblowego szpital rozpisał w połowie czerwca. W ubiegłym roku rozstrzygnięto inny – za 3,4 mln zł. Wówczas za projekt koncepcyjny ze strony szpitala również odpowiedzialna była architekt wnętrz, choć zamówienie obejmowało przede wszystkim wózki zabiegowe i transportowe, parawany, stoliki zabiegowe i wyposażenie archiwum.

Poprosiliśmy Szpital Południowy i m.st. Warszawa o szczegóły współpracy z architektem wnętrz przy obu zamówieniach. Chodzi o wysokość wynagrodzenia, rodzaj umowy i zasady, na których wyłoniono konkretnego architekta. Szpital odpowiedział, że informacje udostępni w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wpływu wniosku o dostęp do informacji publicznej z uwagi na ograniczone możliwości kadrowo-organizacyjne.

Obecne zamówienie obejmuje m.in. lodówki medyczne, lustra, sprzęt AGD, meble do pokojów biurowych i do sal szkoleniowo-konferencyjnych oraz inne meble pracownicze, np. do szatni i gabinetów. Oprócz tego są sofy wypoczynkowe, hoker, fotel wypoczynkowy na 4 nogach, foteliki okolicznościowe (z podłokietnikami i bez, na 4 nogach) oraz system naściennych paneli dekoracyjnych – każdy mebel z załączonym opisem parametrów, które powinien spełniać.

Za przykład niech posłuży „klasyczna sofa wypoczynkowa o kubistycznej formie, w całości tapicerowana tkaniną obiciową”. Sofa powinna być wsparta na czterech metalowych nogach z profilu stalowego o przekroju kwadratu min. 40x40 mm, chromowanych. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego. Podłokietniki oraz oparcie sofy winny być w formie brył sześciennych otaczających z trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaża z płaskimi sprężynami, pokrytego trudnopalną pianką PU; zaś stelaż sofy stanowić ma lite drewno pokryte sklejką oraz trudnopalną pianką PU o gęstościach 40,35 oraz 25 kg/m3.

W Szpitalu Południowym kozetki w „chłodnym beżu”

We wzorniku kolorów dla tapicerek i mebli, opracowanym przez architekt wnętrz, jest tłumaczone, że „budynek szpitala jest podzielony na strefy dla pacjentów i personelu” i „że w celu lepszej nawigacji strefy są oznaczone konkretnymi kolorami ujętymi w oznakowaniu placówki”. „Kolory przypisane dla danej strefy również mają się pojawiać w postaci akcentów kolorystycznych ujętych w wyborze tapicerek czy laminatów”.

I tak strefa, jaką jest Szpitalny Oddział Ratunkowy, ma kolor ciemnozielony. To barwa odpowiednia dla tapicerki na mniejszych meblach typu – siedziska oraz dla szafek dolnych na wymiar, wykończonych laminatem. Zgodnie z koncepcją – kolor wiodący dla szafek górnych to ciepła jasna szarość, a dla większych mebli tapicerowanych typu kozetki, kanapy – chłodny beż; jak w większości stref.

Ciemnoszary to kolor Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa i taki odcień jako wiodący sugeruje architekt wnętrz, jeżeli chodzi o tapicerkę na siedziskach. Wszystkie odcienie można przestudiować w dokumentacji przetargowej.

Jeden chętny na dostawę mebli

Termin składania ofert w przetargu upłynął 5 sierpnia. Zgłosił się jeden podmiot. To firma FORMED sp. z o.o., sp. k., która zaoferowała realizację zamówienia za 15,8 mln zł. Spółka zwyciężyła poprzedni przetarg na dostawę wyposażenia meblowego dla Warszawskiego Szpitala Południowego.

Jeżeli szpital zdecyduje się na wybór oferty złożonej przez Formed, spółka będzie musiała wyprodukować, dostarczyć i zamontować wyposażenie meblowe oraz sprzęt wraz ze wskazaną dokumentacją maksymalnie do 40 dni od podpisania umowy; jak również uzgodnić kolorystykę i materiały wyposażenia, a także detale techniczne z architekt wnętrz.