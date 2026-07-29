Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego plan budowy nowego budynku dla posłów został porzucony na rzecz wieloletniego remontu.

Jakie materiały i rozwiązania, od satynowych frontów po technologię anti-fingerprint, zdefiniują nowy standard pokoi.

Na czym polega siedmioletni plan modernizacji oraz jaki jest jego zakres i wartość pierwszego etapu.

Dlaczego planowany lifting budzi kontrowersje i jest przez niektórych polityków określany mianem „pudrowania trupa”.

Beż i satyna – to kolory, jakie dominować będą w pokojach w Nowym Domu Poselskim. W pierwszym z tych kolorów będzie wykładzina, a w drugim – fronty mebli. Użyty zostanie też materiał imitujący ciemne drewno – z niego wykonane będą m.in. panel pod telewizor oraz blat biurka. Tak wynika z wizualizacji pokojów w Domu Poselskim, które po raz pierwszy pokazała Kancelaria Sejmu.

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Remonty pokojów w hotelu sejmowym były dotąd wstrzymywane. Myślano nad zburzeniem budynku i postawieniem nowego

W tym obiekcie zameldowanych jest ok. połowy posłów i senatorów, a pozostałym, nieposiadającym własnego mieszkania w Warszawie, przysługuje ryczałt na najem lokum w stolicy. Lokatorzy budynku często chwalą fakt, że połączony jest z pozostałymi gmachami podziemnymi korytarzami, co oznacza, że na salę plenarną można dojść praktycznie nawet w kapciach.

Ci politycy, którzy na hotel się nie zdecydowali, najczęściej krytykują ciasne pokoje i brak miejsca do pracy, no i oczywiście ich wygląd. Budynek został oddany do użytku w 1989 r. i od tamtego czasu wyremontowano tylko część łazienek. Efektem są częste żarty posłów, którzy w mediach społecznościowych narzekają na wystrój nawiązujący ich zdaniem do epoki Edwarda Gierka.

– Tak wygląda pokój w hotelu poselskim. Tak obiektywnie… od czasu Gierka niewiele się tu zmieniło – powiedziała w 2023 r. posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom w nagraniu, w którym relacjonowała swoje „pierwsze wrażenia z Wiejskiej”.

„No i zrobiło się nostalgicznie… Dziś nocuję w Nowym Domu Poselskim, który nowy wcale nie jest :)” – napisał rok później w serwisie X były poseł i były europoseł PO Krzysztof Lisek, załączając zdjęcia z hotelu. „Lata Gierka pamięta” – napisał mu jeden z internautów. „Wczesnego Gierka” – odpowiedział Lisek.

Tak archaiczny wystrój pokoi spowodowany był m.in. tym, że przez długie lata szefostwo Kancelarii Sejmu snuło plany zburzenia Domu Poselskiego i postawienia na jego miejsce nowego budynku, co powstrzymywało remonty. Blisko realizacji tego planu było za rządów PiS, lecz ówczesna szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska nie zdecydowała się ostatecznie rozpisać przetargu architektonicznego.

W efekcie po zmianie władzy nowe szefostwo Kancelarii Sejmu, związane z byłym marszałkiem Szymonem Hołownią, ustaliło, że najlepszym pomysłem będzie stopniowy lifting pokojów w Domu Poselskim. – Ten plan remontowy nazywamy siedmioletnim dlatego, że zakładamy, iż w okresie siedmiu lat jesteśmy w stanie wyremontować wszystkie pokoje, które mają charakter pokoi hotelowych – mówił były wiceszef Kancelarii Sejmu Michał Deskur podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Przykładowa aranżacja pokoju wg. Davinci Studio. Architekci: Justyna Kwaśnik-Pajewska, Marcin Pajewski Foto: Davinci Studio

– Siedmioletni remont hotelu będzie polegał na corocznym, cyklicznym remoncie ok. 40 pomieszczeń wytypowanych w taki sposób, aby można było prowadzić prace bez przeszkadzania pozostałym mieszkańcom – dodawał wicedyrektor Biura Administracyjnego Krzysztof Płudowski.

Zamiast remontu w pokojach będzie lifting. Zostaną stare instalacje, a nawet płytki w łazienkach

Jak pisaliśmy w listopadzie ubiegłego roku, Kancelaria Sejmu rozpisała przetarg na meble do pokoi. Wynikało z tego, że życzy sobie wykładzinę z kolekcji Cosy Moments firmy Halbmond Teppichwerke o strukturze runa oraz fronty meblowe z płyt firmy Forner, która pisze o nich w internecie, że „charakteryzują się niezwykle pożądanymi własnościami w świecie mebli, czyli wysoką odpornością na zarysowania oraz technologią anti-fingerprint, eliminującą powstawanie na powierzchni odcisków palców”.

Inna propozycja aranżacji pokoju w hotelu sejmowym wg. Davinci Studio. Architekci: Justyna Kwaśnik-Pajewska, Marcin Pajewski Foto: Davinci Studio

Tamtego przetargu nie udało się rozstrzygnąć, więc Kancelaria Sejmu rozpisała kolejne, w tym ten obecny, którego wartość wynosi 1,3 mln zł.

W jego ramach Kancelaria chce kupić meble do pokojów (biurka z blendą, kontenery szufladowe, szafki nocne, regały i zabudowy socjalne), do przedpokojów (m.in. zabudowy wnęk, panele z wieszakami i komody) oraz wyposażenie do łazienek. W tym ostatnim przypadku lista jest najbardziej skromna, bo ogranicza się do szafek pod umywalkę i nad stelaż WC.

Przykładowa aranżacja łazienki wg. Davinci Studio. Architekci: Justyna Kwaśnik-Pajewska, Marcin Pajewski Foto: Davinci Studio

Zainteresowani wykonawcy mają czas na składanie ofert do końca lipca, a Kancelaria Sejmu po raz pierwszy załączyła do dokumentacji przetargowej nie tylko rzuty architektoniczne, ale też wizualizacje pomieszczeń. Z tych ostatnich wynika, że w pokojach zmieni się praktycznie wszystko. Nie tylko obecne meble w stylu retro mają zostać zastąpione nowymi, częściowo wyposażonymi w nowoczesne czarne uchwyty, ale w dodatku w miejscu starych lamp mają pojawić się nowe, w kontrastujących odcieniach czerni i bieli. Na ścianach mają zawisnąć biało‑czarne grafiki, a metamorfozę przejdą też łazienki, w których umywalki zostaną położone na białych blatach nowych szafek.

Inny przykład aranżacji łazienki w hotelu sejmowym wg. Davinci Studio. Architekci: Justyna Kwaśnik-Pajewska, Marcin Pajewski Foto: Davinci Studio

Meble ma zamontować ich producent, a w każdym pokoju będzie musiał je indywidualnie wymierzyć, bo wymiary pomieszczeń się różnią. W tym celu w ramach przetargu przeprowadzono już kilka wizji lokalnych dla firm zainteresowanych złożeniem ofert. Jednak większość elementów Kancelaria Sejmu zrobi własnymi siłami. Sama m.in. wymieni wykładziny i zamontuje nowe punkty oświetlenia. Jest to możliwe, bo w ramach liftingu pokojów w Domu Poselskim nie zmieni się przebieg instalacji elektrycznej i hydraulicznej. Na swoim miejscu pozostaną nawet stare płytki w łazienkach, w razie potrzeb pracownicy Kancelarii wymieniają jedynie elementy białego montażu, jak miski toaletowe.

Tak niewielki zakres prac budzi wątpliwości części posłów, zwłaszcza tych, którzy od lat domagali się zbudowania nowego Domu Poselskiego – z większymi pokojami wyposażonymi w aneksy kuchenne i z parkingiem podziemnym. – To pudrowanie trupa – mówił „Rzeczpospolitej” Kazimierz Smoliński z PiS, były wieloletni szef Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.