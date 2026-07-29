Wyniki badania pojawiają się w momencie wyraźnego napięcia między środowiskami skupionymi wokół Kaczyńskiego i Morawieckiego. Prezes PiS zapowiedział usunięcie z partii osób należących do stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego i kierowanego przez byłego premiera.

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IBRiS na zlecenie Radia ZET zapytał Polaków, czy ich zdaniem Mateusz Morawiecki powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego na czele PiS. Odpowiedzi pokazują, że zwolenników takiego scenariusza jest więcej niż przeciwników, choć różnica nie jest duża.

„Zdecydowanie tak” odpowiedziało 12,4 proc. ankietowanych, a „raczej tak” – 25,7 proc. Łącznie zmianę na stanowisku prezesa PiS popiera więc 38,1 proc. badanych.

Przeciwnego zdania jest 31,3 proc. respondentów. Odpowiedź „raczej nie” wskazało 11,6 proc., natomiast „zdecydowanie nie” – 19,7 proc.

Uwagę zwraca jednak przede wszystkim bardzo duża grupa osób, które nie potrafią jednoznacznie ocenić ewentualnej zmiany lidera PiS. Odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć” wybrało 30,6 proc. uczestników sondażu.

Morawiecki zamiast Kaczyńskiego. Wyborcy PiS podzieleni niemal na pół

Różnice między kobietami i mężczyznami są niewielkie. Zmianę na stanowisku prezesa PiS popiera 37 proc. kobiet – 14 proc. zdecydowanie, a 23 proc. raczej. Przeciw jest 31 proc., natomiast 32 proc. nie ma wyrobionej opinii.

Wśród mężczyzn przejęcie kierownictwa PiS przez Morawieckiego popiera 39 proc. ankietowanych. 11 proc. odpowiada „zdecydowanie tak”, a 28 proc. „raczej tak”. Przeciwnicy takiego rozwiązania stanowią 31 proc., a niezdecydowani – 30 proc.

Znacznie większe różnice pojawiają się po uwzględnieniu politycznych sympatii respondentów. Wśród osób deklarujących poparcie dla ugrupowań obozu rządzącego – Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050 – 38 proc. chciałoby, aby Morawiecki zastąpił Kaczyńskiego. Przeciw jest 17 proc., a aż 45 proc. nie ma zdania.

Inaczej wyglądają wyniki wśród sympatyków ugrupowań opozycyjnych – PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i Partii Razem. W tej grupie 49 proc. badanych sprzeciwia się zastąpieniu Kaczyńskiego przez Morawieckiego, w tym 29 proc. zdecydowanie. Byłego premiera jako nowego prezesa PiS popiera 34 proc. respondentów.

Najciekawsze wyniki przynosi jednak analiza odpowiedzi według tego, na jakie ugrupowanie ankietowani głosowali w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 r.

Wśród wyborców samego PiS dokładnie 50 proc. badanych uważa, że Morawiecki powinien zastąpić Kaczyńskiego. 22 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 28 proc. „raczej tak”.

Obecnego prezesa PiS broni niemal równie duża grupa. Przeciw przekazaniu kierownictwa partii Morawieckiemu jest 46 proc. wyborców PiS – 26 proc. odpowiada „raczej nie”, a 20 proc. „zdecydowanie nie”. Jedynie 4 proc. osób głosujących na PiS nie ma w tej sprawie zdania.

Wyborcy KO częściej za Morawieckim. Konfederacja broni Kaczyńskiego

Stosunkowo wysokie poparcie dla zmiany lidera PiS widać również wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej. Morawieckiego na stanowisku prezesa tej partii chciałoby widzieć 42 proc. osób, które w 2023 r. głosowały na KO. 14 proc. zdecydowanie popiera taki scenariusz, a 28 proc. raczej się z nim zgadza.

Przeciw jest zaledwie 14 proc. wyborców KO. Jednocześnie aż 44 proc. nie potrafi lub nie chce wskazać jednoznacznej odpowiedzi.

Podobne proporcje występują wśród wyborców Trzeciej Drogi. 42 proc. z nich popiera przejęcie kierownictwa PiS przez Morawieckiego, w tym 5 proc. zdecydowanie, a 37 proc. raczej. Przeciw jest 12 proc., natomiast aż 46 proc. pozostaje niezdecydowanych.

Znacznie chłodniej do takiego scenariusza podchodzą wyborcy Nowej Lewicy. Zmianę na czele PiS popiera 33 proc. respondentów z tej grupy, natomiast przeciw jest 43 proc. Co istotne, cała ta grupa wybrała odpowiedź „zdecydowanie nie”. Kolejne 24 proc. nie ma zdania.

Jeszcze mniejsze poparcie Morawiecki ma wśród wyborców Konfederacji. 51 proc. z nich nie chce, aby były premier zastąpił Kaczyńskiego, przy czym 40 proc. zdecydowanie sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. Za zmianą opowiada się 30 proc. sympatyków Konfederacji.

Sondaż IBRiS dla Radia ZET przeprowadzono 24–25 lipca metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo. Badanie wykonano na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób.