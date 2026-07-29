Denis jest uczniem liceum imienia Mikołaja Kopernika w mieście Pomezia w stołecznym regionie Lacjum. Podczas wakacji pracuje jako ratownik na plaży w miejscowości Torvaianica niedaleko Wiecznego Miasta.
Jak podała włoska prasa, mimo wywieszonej czerwonej flagi oznaczającej zakaz kąpieli, wiele osób weszło do wzburzonego morza. 17-latek rzucał się do morza i uratował po kolei osiem osób, sam narażając się na duże ryzyko.
Wiadomość o jego wyczynie rozpowszechniono na portalach społecznościowych, a przy okazji nie szczędzono krytyki pod adresem tych, którzy kąpią się, nie zważając na zakazy.
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Szczególnie popularny jest następujący wpis: „Chłopak o imieniu Denis pracuje w wakacje, żeby uczciwie zarobić, a zamiast mieć spokój musi przeprowadzić osiem akcji ratunkowych jedna po drugiej, bo wy nie macie za grosz rozumu. Osiem! Czy wy w ogóle zdajecie sobie z tego sprawę, czy nie?”.
Publikowane są pochwały i słowa podziwu dla bohaterskiego młodego ratownika oraz apele o przyznanie mu nagrody.
Odnotowano także, że wybrzeże w Torvaianica, gdzie przybywają tysiące rzymian i turystów, charakteryzuje się piaszczystymi plażami z łagodnym zejściem do czystego i przejrzystego morza. Jednak kiedy jest ono wzburzone, zagrożenie dla osób, które lekkomyślnie wchodzą do wody, może być bardzo poważne, o czym przekonali się wszyscy uratowani przez licealistę.
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