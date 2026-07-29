Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważająca część kontynentu jest w zasięgu rozległego wyżu znad Europy Środkowo-Wschodniej. Na północy i wschodzie oddziałują niże z ośrodkami w rejonie Wysp Owczych i Rosji oraz związane z nimi fronty atmosferyczne. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu. Napływa powietrze polarne morskie, od południowego zachodu coraz cieplejsze.

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Prognoza pogody na środę 29 lipca. Ciepło i pogodnie

Ciśnienie w Warszawie w środę południe wyniesie 1009 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia. W środę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie okresami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 st. C, 21 st. C na północnym wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 25 st. C w centrum, do 29 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany i porywisty, w zachodniej połowie Polski z kierunków południowych, we wschodniej przeważnie z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie, tylko na północnym wschodzie okresami zachmurzenie umiarkowane. Lokalnie na północy i północnym wschodzie kraju krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 14 st. C na wschodzie do 18 st. C na zachodzie i wybrzeżu; chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, od 11 st. C do 13 st. C. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, a na wschodzie kraju także południowo-zachodni.

W czwartek 30 lipca nawet 36 stopni. Upał dotrze również do Warszawy

W czwartek bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 26 st. C na północnym wschodzie i w dolinach bieszczadzkich, około 31 st. C w centrum, do 35 st. C, 36 st. C na zachodzie. Wiatr słaby, na północy również umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, z kierunków południowych, na wschodzie miejscami zmienny.

W środę w Warszawie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna 16 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W czwartek w stolicy na ogół bezchmurnie. Temperatura maksymalna 31 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy.