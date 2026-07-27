Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zachodnia Europa znajduje się pod wpływem klina wyżu znad Atlantyku. Słabe wyże zaznaczają się także na południu. Pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu układów niżowych z frontami atmosferycznymi. Polska znajduje się pod wpływem rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Morzem Norweskim i Skandynawią. Z zachodu na wschód przemieszcza się zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym, za którym z zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.

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Nowe ostrzeżenia IMGW. Burze w dziesięciu województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w dziesięciu województwach; miejscami prognozowane są silne opady deszczu, lokalnie grad.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz częściowo dla pomorskiego, śląskiego i łódzkiego.

Burze i pioruny Foto: PAP

Według Instytutu na wskazanych terenach wystąpią burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie należy spodziewać się również gradu. Alerty zaczną obowiązywać w poniedziałek od godz. 10.00 i potrwają najpóźniej do godz. 19.00 tego samego dnia.

Dodatkowo IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia dla północnej części województwa podkarpackiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do około 80 km/h, lokalnie do 90 km/h. Miejscowo możliwy będzie również grad. Alerty zaczną obowiązywać w poniedziałek o godz. 13.00 i potrwają do godz. 19.00.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Pogoda w poniedziałek 27 lipca. Ochłodzenie, deszcz i burze

W poniedziałek będzie zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Suma opadów w czasie burz do 30 mm, na Podkarpaciu możliwa kumulacja opadów przelotnych i burzowych do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C na północy do 26 st. C na południowym wschodzie; nad morzem od 18 st. C do 20 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do około 80 km/h. Na szczytach Karpat porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej połowie kraju i na północy miejscami wzrastające do dużego z zanikającymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 10 st. C do 14 st. C; w obszarach podgórskich około 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo miejscami porywisty, nad morzem dość silny i w porywach do 55 km/h, zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

Prognoza na wtorek 28 lipca. Nadal niezbyt ciepło i w wielu miejscach deszczowo

We wtorek spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 st. C miejscami na północy do 24 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i porywisty, nad morzem także dość silny i w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. Na szczytach Karpat i Sudetów porywy wiatru do 60 km/h.

Od środy znów zrobi się gorąco. W czwartek i piątek nawet 37 stopni

W środę rozpogodzi się w całej Polsce, a temperatury znacznie wzrosną, sięgając na zachodzie nawet 30 stopni. W kolejnych dniach czekają nas prawdziwe upały. Według 10-dniowej prognozy IMGW już w czwartek na zachodzie kraju termometry pokażą 37 stopni, a temperatury powyżej 30 stopni obejmą prawie całą Polskę. W piątek zrobi się jeszcze goręcej. Temperatura sięgająca 37 stopni prognozowana jest na południu kraju. W wielu częściach Polski będzie powyżej 35 stopni.