Kabina może obniżyć temperaturę ciała, przebywającego w niej człowieka, w ciągu 5-10 minut wyjaśnił w piątek portal handlowy Hypebeast.

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Ratunek w upalne dni. W środku panuje ekstremalny chłód, wystarczy 10 minut

Temperatura wewnątrz kabiny wynosi 15 stopni Celsjusza, jednak kiedy wchodzi do niej człowiek uruchamia się dodatkowy nawiew. Kierowany na głowę, plecy i ramiona strumień powietrza ma zaledwie 5 stopni Celsjusza. Zdaniem producentów do zlikwidowania objawów przegrzania wystarczy sesja ok. 10 minut.

Urządzenie jest wspólym dziełem dwóch firm produkujących maszyny przemysłowe i chłodnie. Twórcy liczą, że ludzkie lodówki będą umieszczane w przestrzeni publicznej i w przedsiębiorstwach, których pracownicy pracują latem w bardzo wysokich temperaturach.

Jedna z pierwszych skonstruowanych lodówek została podarowana władzom miejskim Maebashiw prefekturze Gunma. Mieszkańcy miasta mogą korzystać z niej za darmo w godzinach pracy urzędu.

Tokijskie szpitale pękają w szwach. „To katastrofa”

W ostatnich tygodniach temperatura w wielu miastach Japonii znacznie przekraczała 30 stopni, gdzieniegdzie sięgając nawet 40. W ostatnią środę stołeczne szpitale przyjęły 450 pacjentów z objawami ciężkiego przegrzania - przekazał portal Japan Today. W piątek ostrzeżenia dotyczące upałów objęły niemal cały kraj. W sobotę w Tokio i na wyspach Izu temperatura ma przekroczyć 40 stopni.

„Temperatury rosną od połowy lipca i w całym kraju można się spodziewać utrzymujących się upałów - uprzedziła agencja ds. klęsk żywiołowych. - Nie będzie przesadą, jeśli nazwiemy te ekstremalne upały „katastrofą”.

Cena kabiny chłodzącej wynosi ok. 1,5 mln jenów - ok 35 tys. złotych. Kupujący mogą również wybrać wersję ulepszoną, zawierającą przenośne akumulatory, co pozwoli umieścić je np. na placu budowy - przekazał portal Hypebeast.