Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o kolejnych uderzeniach przeprowadzonych przy użyciu dronów dalekiego zasięgu. W nocy z 24 na 25 lipca zaatakowane miały zostać między innymi cele na Morzu Kaspijskim – platforma wydobywcza, dwa statki towarowe oraz okręt rakietowy.

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Okręt rakietowy i statki trafione na Morzu Kaspijskim. Ukraina chce ograniczyć potencjał militarny Rosji

SBU poinformowała, że kontynuuje działania, których celem jest ograniczanie potencjału militarnego Rosji oraz niszczenie jej łańcuchów logistycznych. Jak podkreślono w komunikacie opublikowanym w serwisie Telegram, operacje prowadzone są w ramach zadań postawionych przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Doniesienia dotyczą między innymi ataków przeprowadzonych na Morzu Kaspijskim. Ukraińskie drony miały trafić platformę wydobywczą należącą do złoża im. Władimira Filanowskiego. To jedno z największych rosyjskich morskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, które znajduje się na wodach akwenu.

Za cel obrano również dwa statki towarowe – Port Olya 2 oraz masowiec Begey. Według SBU obie jednostki są objęte międzynarodowymi sankcjami i były wykorzystywane do przewozu ładunków wojskowych między Iranem a Rosją.

Ukraińska służba poinformowała ponadto o trafieniu okrętu rakietowego projektu 12418 „Mołnija”.

Zełenski: Mamy bardzo dobre wyniki ataków na wodach Morza Kaspijskiego

Do ataków odniósł się w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski.

„Mamy również bardzo dobre wyniki ataków dalekosiężnych na wodach Morza Kaspijskiego. W szczególności chodzi o statki, które brały udział w transporcie ładunków wojskowych z Iranu, oraz okręt wojenny” – czytamy we wpisie ukraińskiego prezydenta opublikowanym w serwisie Telegram.