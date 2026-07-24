Informację potwierdziło później Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przekazując, że ofiara nie posiadała polskiego obywatelstwa. Resort poinformował również, że polskie służby konsularne pozostają w kontakcie z osobami poszkodowanymi.

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Do ataku doszło w trakcie wydarzenia Defense Demo Day & Defense Expo, zorganizowanego przez ukraińskie stowarzyszenie producentów systemów bezzałogowych ARMADA. Spotkanie poświęcone było prezentacji nowoczesnych rozwiązań dla ukraińskiej armii i przemysłu obronnego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wojska, firm technologicznych oraz przedsiębiorstw z sektora zbrojeniowego.

Niepotwierdzone informacje o użytym uzbrojeniu

Rosyjskie wojska uderzyły w teren prywatnego poligonu strzeleckiego w obwodzie kijowskim, gdzie odbywały się pokazy. W wyniku ostrzału zginęły i zostały ranne osoby biorące udział w wydarzeniu.

Według wstępnych doniesień do ataku mogły zostać wykorzystane pociski balistyczne oraz rakiety przeciwokrętowe Oniks, które Rosja stosuje również przeciwko celom lądowym. Pojawiły się także informacje o możliwym użyciu rakiet Iskander-M i hipersonicznych Cyrkon, jednak ukraińskie władze nie potwierdziły dotąd oficjalnie rodzaju wykorzystanego uzbrojenia.

Założyciel firmy obronnej First Contact, Walerij Borowyk, przekazał, że w miejsce wydarzenia mogły uderzyć trzy rakiety. Zwrócił jednocześnie uwagę, że informacje o imprezie były szeroko rozpowszechniane w mediach społecznościowych, co mogło ułatwić rosyjskim służbom ustalenie miejsca i terminu wydarzenia.

Pytania o bezpieczeństwo organizacji wydarzeń

Sam atak potwierdziły ukraińskie władze oraz Ukraińska Rada Producentów Przemysłu Obronnego. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, które udzielały pomocy rannym i zabezpieczały teren.

Ostrzał wywołał dyskusję na temat zasad bezpieczeństwa podczas wydarzeń związanych z przemysłem obronnym. Krytyczne głosy dotyczą przede wszystkim publicznego promowania imprezy i udostępniania informacji o jej organizacji w czasie, gdy Rosja regularnie atakuje obiekty związane z ukraińskim sektorem zbrojeniowym.

Wystawa odbywała się na poligonie CSA Open Air w miejscowości Kapitaniwka w obwodzie kijowskim, w pobliżu bazy lotniczej Wasylków. Ukraińskie władze nie opublikowały jeszcze pełnego bilansu ofiar ani szczegółowych informacji dotyczących skali zniszczeń. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewniło natomiast, że polskie placówki konsularne udzielają wsparcia osobom poszkodowanym w atak