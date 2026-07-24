Dwaj dyplomaci potwierdzili AP, że przedstawiciele państw członkowskich Międzynarodowego Trybunału Karnego zagłosowali za usunięciem głównego prokuratora , prawie dwa lata po tym, jak pojawiły się pierwsze oskarżenia o molestowanie seksualne pod jego adresem.

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Reuters podaje, że za odwołaniem 56-letniego Khana zagłosowały 82 spośród 125 państw członkowskich MTK.

Zarzuty o molestowanie asystentki i rezygnacja ze stanowiska

Według dokumentów, do których dotarła agencja AP, Khan nawiązał stosunki seksualne z kobietą (swoją ówczesną asystentką) i próbował uniemożliwić jej dochodzenie roszczeń. Główny prokurator kwestionował jej zarzuty. Według Reutersa, jego prawnicy kwestionują raport w tej sprawie, zawierający ustalenia organu nadzorczego MTK, jako obarczony poważnymi błędami.

Z powodu oskarżeń Khan dobrowolnie zrezygnował w maju 2025 r. ze stanowiska prokuratora naczelnego. W czerwcu, po tym, jak raport komitetu wykonawczego organu nadzorującego sąd stwierdził, że dopuścił się „poważnego naruszenia”, Khan został tymczasowo odsunięty od pełnienia jakichkolwiek obowiązków w MTK do czasu piątkowego głosowania.

Khan podpadł Izraelowi i USA

Brytyjski adwokat Karim Khan pełni funkcję prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego od 2021 r. W listopadzie 2024 r. Międzynarodowy Trybunał Karny na wniosek Khana wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu , ministra obrony Izraela Yoava Gallanta oraz przywódcy Hamasu Mohammeda Deifa za domniemane zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, m.in. w Strefie Gazy.

Za wydanie nakazów aresztowania Netanjahu i Gallanta prezydent USA Donald Trump oraz potem Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożył na Khana sankcje. Spowodowały one, że Microsoft zablokował Khanowi dostęp do jego oficjalnego konta e-mail, co skłoniło MTK do przeniesienia swojego systemu cyfrowego do alternatywnego oprogramowania typu open source.