Prokurator MTK chce aresztu dla Beniamina Netanjahu i przywódcy Hamasu (WIDEO)

Izrael nie ratyfikował Statutu Rzymskiego z 1998 r., na podstawie którego powstał MTK. Trybunał twierdzi, że ma jurysdykcję nad Strefą Gazy, Jerozolimą Wschodnią i Zachodnim Brzegiem po tym, jak w 2015 r. palestyńscy liderzy formalnie zaakceptowali założycielskie zasady organizacji.

Jeśli trybunał przychyli się do wniosku Khana i wyda nakazy aresztowania dwóch izraelskich polityków i trzech liderów Hamasu, każdy kraj członkowski MTK będzie musiał ich aresztować i poddać ekstradycji do Hagi. Zgodnie z zasadami MTK, wszyscy sygnatariusze Statutu Rzymskiego mają obowiązek w pełni współpracować z decyzjami trybunału. Oznacza to, że po wystawieniu nakazów aresztowania Netanjahu i Galantowi byłoby trudno odbywać podróże zagraniczne, w tym do sojuszników Izraela, jak Wielka Brytania.

W ubiegłym roku Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Rosyjski przywódca został oskarżony o sprawstwo kierownicze zbrodni wojennych na Ukrainie poprzez zarządzanie przymusowymi wywózkami ukraińskich dzieci do Rosji.

Wojna Izraela z Hamasem. W Strefie Gazy rośnie liczba zabitych cywilów

Izrael prowadzi w Strefie Gazy działania wojenne po ataku Hamasu na Izrael z 7 października. Izrael podał, że zginęło wówczas ponad 1200 osób, głównie cywilów, a 253 ludzi zostało uprowadzonych w charakterze zakładników. Strona palestyńska podaje, że w działaniach odwetowych Izraela zginęło do tej pory co najmniej 35 tys. Palestyńczyków, głównie cywilów, a ponad 2 miliony osób musiały opuścić swoje domy. Według danych izraelskich z maja, o których mówił Beniamin Netanjahu, większość ofiar po stronie palestyńskiej stanowili cywile. Według Palestyńczyków, ponad 70 proc. ofiar w strefie Gazy to kobiety oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia.