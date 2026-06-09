Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego Karim Khan został zawieszony w obowiązkach do czasu głosowania w jego sprawie – poinformowała agencja Reuters. Zawieszenie, o którym informację przekazano 8 czerwca, ma związek z dochodzeniem w sprawie oskarżeń o molestowanie seksualne, jakie zostały wysunięte przeciwko Khanowi.

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Oskarżenia o molestowanie seksualne w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Karim Khan zawieszony

O zawieszeniu prokuratora generalnego MTK zdecydowano po 18-miesięcznym dochodzeniu. Dotyczyło ono niechcianych kontaktów seksualnych, do jakich Khan miał zmuszać współpracującą z nim prawniczkę – jego asystentkę. W 2024 roku oskarżyła ona prokuratora o napaść seksualną – wielokrotne i długotrwałe nękanie, którego efektem miało być zmuszanie kobiety do czynności seksualnych.

Zajmujące się sprawą Biuro Międzynarodowego Trybunału Karnego zaleciło usunięcie Khana ze stanowiska. Opinia Biura zostanie przekazana wszystkim 125 państwom członkowskim MTK, które poddadzą głosowaniu kwestię ewentualnego odwołania prokuratora ze stanowiska. Nie są znane dalsze szczegóły decyzji Biura.

„Decyzja Biura i związana z nią dokumentacja pozostaną poufne” – czytamy w cytowanym przez Reuters komunikacie.

Karim Khan pełni funkcję prokuratora generalnego MTK od 2021 roku. W ostatnich latach wydał nakazy aresztowania m.in. premiera Izraela Benjamina Netanjahu oraz prezydenta Rosji Władimira Putina.

Khan, który w oczekiwaniu na decyzję przebywa od maja 2025 roku na urlopie, zaprzeczył wszystkim zarzutom. Jego prawnicy podkreślili, że Khan zdecydowanie odrzucił decyzję Biura i zaprzeczył jakimkolwiek nadużyciom.

„Decyzja jest bezprawna, niesprawiedliwa proceduralnie i niepoparta dowodami” – przekazali w oświadczeniu cytowanym przez Reuters.

Z raportu śledczych ONZ miało początkowo wynikać, że oskarżenia ze strony asystentki znajdują podstawę w faktach, a zeznania świadków potwierdzają jej wersję wydarzeń. Niemniej, z drugiego raportu – sporządzonego przez trzech sędziów, którzy przeanalizowali raport ONZ – wynika, że dowody nie są wystarczające, by udowodnić prawdziwość zarzutów „ponad wszelką wątpliwość”. Sędziowie, jak przekazali Reutersowi prawnicy Khana, mieli orzec, że „ustalenia faktyczne nie dowodzą niewłaściwego postępowania ani naruszenia obowiązków”.

Sankcje USA, postępowanie ws. Khana. Kryzys w MTK

Jak podkreśla Reuters, Międzynarodowy Trybunał Karny pogrążył się w kryzysie, wynikającym nie tylko z postępowania ws. jego najważniejszego urzędnika, ale także z powodu sankcji wobec działań Trybunału, jakie nałożyły na niego Stany Zjednoczone. Sankcje ze strony USA spowodowane były m.in. nakazami aresztowania izraelskich urzędników, oskarżanych o dopuszczanie się zbrodni wojennych. Od maja 2025 roku Khan nie kieruje Trybunałem jako pierwszy w historii prokurator generalny zawieszony w pełnieniu obowiązków.

Do odwołania Khana ze stanowiska przychylić musi się większość ze 125 państw, tworzących Zgromadzenie Państw Stron – organ zarządzający i nadzorczy MTK, składający się z państw, które ratyfikowały Statut Rzymski. Sesja Zgromadzenia nie została jeszcze zaplanowana na konkretny termin, ale pojawiła się zapowiedź jak najszybszego jej zwołania.