Z tego artykułu dowiesz się: Kto i dlaczego po dekadzie opuszcza kluczowe stanowisko w zarządzie Cyfrowego Polsatu.

Jakie doświadczenie do grupy wnosi nowa dyrektor finansowa, wywodząca się z jej telekomunikacyjnej części.

W jakim strategicznym momencie dla firmy dochodzi do zmiany i co ona oznacza dla nowej strategii.

Z jakim wyzwaniem, kluczowym dla stabilności finansowej grupy, zmierzy się odświeżony zarząd.

Zarząd Cyfrowego Polsatu, który jest w trakcie przygotowywania nowej strategii, poinformował w piątek po giełdowej sesji, że otrzymał rezygnację Katarzyny Ostap-Tomann, odpowiedzialnej za finanse grupy.

Reklama Reklama

Menedżerka, która przeszła do grupy z TVN w 2009 r., a kilka lat potem, w 2016 r., przejęła pieczę nad finansami Cyfrowego Polsatu w schedzie po Tomaszu Szelągu, ma teraz odejść ze spółki 31 lipca. W uzasadnieniu decyzji miała podać, że jej rezygnacja jest związana „z planami dalszego rozwoju kariery zawodowej poza strukturami Grupy Polsat Plus”. Co to oznacza – nie sprecyzowano.

Cyfrowy Polsat. Anna Miller-Pytlak za Katarzynę Ostap-Tomann

Rada nadzorcza powołała do zarządu osobę, która była ostatnio zastępczynią Ostap-Tomann, a od kilkunastu lat jest związana z grupą. To Anna Miller-Pytlak, która pracowała głównie w spółkach telekomunikacyjnych kupowanych w ostatnich 20 latach przez Zygmunta Solorza i Cyfrowy Polsat.

– Bardzo dziękuję Kasi za 17 lat bliskiej współpracy i za ogromny wkład w rozwój i zapewnienie stabilności finansowej naszej Grupie. Dzięki Jej strategicznemu myśleniu, profesjonalizmowi oraz doskonałemu zarządzaniu nasza Grupa mogła realizować ambitne projekty i cele w poczuciu pełnego bezpieczeństwa. Życzę Kasi powodzenia na nowej drodze zawodowej oraz wielu kolejnych sukcesów – mówi Tomasz Szeląg, który jest obecnie członkiem rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu.

W informacji prasowej grupa podała, że Katarzyna Ostap-Tomann zostanie w Grupie Polsat Plus w roli doradcy do 30 września, „aby zapewnić płynne przekazanie obowiązków”.

Cyfrowy Polsat podał także, że rada nadzorcza powołała jej następczynię. Stanowisko członka zarządu ds. finansowych dostanie wspomniana już Anna Miller-Pytlak, obecnie dyrektorka departamentu raportowania i kontroli finansowej i zastępczyni członka zarządu ds. finansowych, związana z grupą od 17 lat.

Obowiązki zastępcy nowej CFO objął Eryk Walkiewicz, odpowiedzialny za pozyskiwanie finansowania i zarządzanie bieżącą płynnością grupy, związany z nią od 30 lat.

– Gratuluję awansu Ani, która pracuje z nami od 17 lat i z sukcesami pełniła rolę zastępczyni CFO. To naturalna ścieżka kariery. Jestem głęboko przekonany, że powierzenie jej nowej funkcji to gwarancja zachowania pełnej ciągłości i stabilności w zarządzaniu finansami naszej Grupy. Cieszę się z awansu Eryka, którego rola jest niezwykle ważna w kontekście przyszłorocznego refinansowania zadłużenia. Nasze finanse są w dobrych rękach, co pozwala nam być spokojnymi o realizację długoterminowych celów Grupy Polsat Plus – brzmi komentarz Tomasza Szeląga.

Od Netii do spółki-matki

Zgodnie z raportem bieżącym Cyfrowego Polsatu, Miller-Pytlak „odpowiadała za kluczowe procesy finansowe Grupy, w tym raportowanie zarządcze, konsolidację danych finansowych, sprawozdawczość finansową, planowanie i kontrolę kosztów oraz rozwój narzędzi wspierających efektywność finansową Grupy”.

„Uczestniczyła w kluczowych projektach strategicznych, obejmujących integrację procesów finansowych, standaryzację zasad rachunkowości zarządczej oraz wdrażanie nowych modeli raportowania. Brała również aktywny udział w komunikacji giełdowej, projektach akwizycyjnych i procesach pozyskiwania finansowania” – podano

Anna Miller-Pytlak w latach 2000-2007 pełniła funkcje administratora projektów informatycznych, analityka finansowego oraz kierownika ds. księgowości zarządczej w Netii. Odpowiadała za planowanie finansowe, budżetowanie, raportowanie dla zarządu oraz przygotowywanie analiz wspierających strategiczne decyzje biznesowe. „Brała udział w projektach obejmujących m.in. wyceny przedsiębiorstw, opracowywanie wieloletnich planów finansowych oraz wdrażanie nowych usług telekomunikacyjnych” – podał Cyfrowy Polsat.

W latach 2007-2009 pracowała w CenterNecie, którego przejął giełdowy Midas, a potem wraz z cennymi częstotliwościami Zygmunt Solorz i grupa Cyfrowy Polsat. W latach 2016-2021 zasiadała w zarządzie drugiej spółki zależnej Midasa – Aero2 – która wchłonęła CenterNet. Jest prezeską Sferii (też należała do Midasa), czyli firmy, o której prawa Zygmunt Solorz procesował się ze Skarbem Państwa.

Miller-Pytlak jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Ukończyła również studia Executive MBA (European MBA) realizowane przez University of Bradford oraz Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Katarzyna Ostap-Tomann w latach 1996-2004 pracowała w Philip Morris w Polsce i w regionalnej centrali firmy w Szwajcarii. W latach 2004-2009 pracowała w Grupie TVN na stanowisku kontrolera finansowego grupy kapitałowej. Była odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdań finansowych na poziomie grupy kapitałowej oraz raportowanie wewnętrzne. W 2009 r. objęła analogiczne stanowisko w Cyfrowym Polsacie. Od 2011 r. pełniła funkcję dyrektor finansowej, a w latach 2014-2019 członka zarządu Telewizji Polsat. W latach 2019-2026 zasiadała w zarządzie spółki CPE.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz posiada tytuł MBA Oxford Brookes University. Od 2001 r. jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). W latach 2013-2017 była członkiem Rady ACCA w Polsce, w skład której weszła ponownie w 2026 r.