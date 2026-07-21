Jest pierwsza decyzja sądu po tym, jak dwanaście amerykańskich stanów wniosło o zakaz przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. Sędzia sądu Północnej Kalifornii Araceli Martínez-Olguín, znana w Stanach Zjednoczonych z wyroków w sprawach imigrantów, wydała tymczasowy nakaz wstrzymania fuzji wartej 110 mld dol.

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Nakaz sądu ws. Paramount i Warner Bros.: dwa tygodnie blokady

Nakaz kalifornijskiego sądu obowiązuje na razie 14 dni. Według relacji mediów, sędzia argumentowała, że wstrzymanie postępowania leży w interesie publicznym, ponieważ w swoim pozwie stany podniosły kwestie antymonopolowe, które wymagają dalszego rozpatrzenia. W postanowieniu Martínez-Olguín wyznaczyła rozprawę wstępną w sprawie nakazu na 3 sierpnia, aby ustalić, czy tymczasowy nakaz sądowy powinien zostać przedłużony. Termin ten może zostać przesunięty nawet do 28 dni z ważnych powodów.

Elizabeth Warren, prokurator generalna Massachusetts, na platformie X określiła decyzję jako przełom.

– To dla nas pierwsze, kluczowe zwycięstwo, dzięki któremu możemy mieć pewność, że ta megafuzja nigdy nie ujrzy światła dziennego – skomentował Rob Bonta, prokurator generalny Stanu Kalifornia, decyzję sędzi. Według komunikatu wydanego przez jego biuro, tymczasowy nakaz wstrzymuje fuzję, dopóki sąd nie rozpatrzy wniosku o wydanie nakazu blokującego fuzję na cały okres postępowania z wniosku prokuratorów.

Paramount: bezpodstawne argumenty

Paramount Skydance wydał w poniedziałek kolejne oświadczenie. „Jesteśmy przekonani, że dowody wykażą, iż argumenty prokuratorów generalnych dotyczące naruszenia przepisów antymonopolowych są bezpodstawne, ponieważ ich domniemane rynki i twierdzenia o skutkach antykonkurencyjnych nie mają żadnego uzasadnienia we współczesnych realiach rynkowych” – podał koncern.

„Ta fuzja jest zgodna z prawem, sprzyja konkurencji i przyniesie korzyści konsumentom, twórcom, pracownikom i branży rozrywkowej” – stwierdzili. Poprzedni komunikat sygnalizował też, że ruch amerykańskich stanów sprzyja streamingowym gigantom, takim jak Netflix.

Koncern kierowany przez Davida Ellisona poinformował też, że ma nadzieję na finalizację umowy do końca września.

Potem akcjonariuszom WBD będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie za akcje. To 25 centów za walor kwartalnie (650 mln dol.). Nic więc dziwnego, że po poniedziałkowej decyzji sądu, notowania akcji Paramount Skydance na Nasdaq szykują się do spadków. Podobnie wycena walorów Warner Bros. Discovery.

W środę 22 lipca przypada termin, w którym na temat przejęcia wypowiedzieć ma się Komisja Europejska.